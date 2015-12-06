Rusya ile yaşanan kriz, Mersin'de narenciye depolarını vurdu

Rusya ile yaşanan uçak krizinden sonra Türkiye’ye uygulanan ekonomik yaptırımlar Türkiye’nin narenciye deposu Mersin’de psikolojik çöküş yarattı. Üretici ve hal esnafı krizin bir an önce sona erdirilmesini bekliyor.

Cumhuriyet’in haberine göre Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen, yaşanan süreçten dolayı önlerini görememekten yakındı. Belirgin bir sıkıntı olmasa da 1 Ocak 2016'dan sonra ne olacağını şu an için tahmin etmelerinin güç olduğunu ifade eden Şen, "Burada gerek Dışişleri Bakanımız gerek Başbakanımızın verdiği mesajlar ne kadar bizi pozitif yönde etkilese de maalesef hala karamsarız. Önümüzü göremiyoruz. Bu sorunun çözülmesi lazım" diye konuştu.

Bu tür sıkıntıların tekrar yaşanmaması için farklı pazarlara yönelmenin önemine işaret eden Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür durumlarda manevi olarak güçlü durursak aşacağımıza inanıyorum. Allah'ın kapatmadığı kapı açılacaktır. Birlik beraberlik içinde bu sorunu aşarız. Şu an ihracat ayın birine kadar devam ediyor. Ayın birinden sonra ne olacak açıkça bunun yansımalarını şu an göremiyoruz. Ama bunun hazırlıkları içinde olmalıyız. Avrupa'ya ve Ortadoğu'ya Irak'a İran'a farklı kapılardan farklı güzergahlardan pazar aramalıyız ki bu sıkıntılar el birliği ile aşalım. Bu sorunun kısa sürede aşılacağına inanıyoruz."