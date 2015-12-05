Rusya: IŞİD'in petrol ticaretine dair kanıtları sunduk, ABD inanmıyorsa...

IŞİD petrolünü Türkiye'ye taşıyan tankerlere ABD'li makamların 'göz yumduğunu' savunan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rusya, petrol kaçakçılığını ortaya koyan gerek fotoğraf, gerek video kanıtları sundu. Eğer bunlar ABD için yeterli değilse, o halde Türkiye-Suriye sınırında teröristlerin kontrolündeki petrol zengini bölgelerde son dönemde sayıları üç katına çıkarılan İHA'ların elde ettiği görüntüleri izlemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Sputnik'in haberine göre, İgor Konaşenkov, "ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıklarından meslektaşlarımız, kanıt olarak sunduğumuz fotoğrafların orijinal olduğunu teyit etti. Ancak sınırdan geçen tanker görmediklerini iddia ediyorlar. Fotoğraf, durağan bir nesne olduğu için bu açıklamaları gülünç" diye konuştu.

"ABD son bir senedir sadece zarar eden petrol tesislerini mi vuruyordu?"

ABD'li yetkililerin çifte standart uyguladığını ve kelime oyunu yaptığını belirterek, yaşanan durumu 'absürd tiyatro' olarak nitelendiren Konaşenkov, şunları söyledi:

"ABD'ye Türkiye'ye petrol kaçakçılığını tespit etmeleri için teknik ekipmanlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. ABD Savunma Bakanlığı, IŞİD'e ait petrol tesislerini 'seçerek' vurduklarını açıkladı. Konaşenkov "Sayın Carter, ABD Hava Kuvvetleri'nin son bir ayda teröristlere petrol tesislerinin sadece kârlı olanları vurduğunu açıkladı. Bunu nasıl anlamalıyız? Yani, son 1,5 senedir ABD, sadece zarar eden petrol tesislerini mi vuruyordu? Teröristlerin silah almak, yeni destekçi bulmak, kanlı terör eylemleri düzenlemek için gerekli parayı nereden bulduğu ve IŞİD'in kontrolündeki toprakların bu süreçte 3 katına nasıl çıktığı şimdi anlaşıldı" dedi.

"Son dönemde sayıları üç katına çıkarılan İHA'ların elde ettiği görüntüleri izlesinler"

ABD'nin Türkiye-Suriye sınırından geçen petrol tankerleri tespit edememesine ilişkin sözlerini sürdüren Konaşenkov, "ABD'nin bunun için her türlü teknik ekipmana sahip olduğunu düşünüyoruz. Rusya, petrol kaçakçılığını ortaya koyan gerek fotoğraf, gerek video kanıtları sundu. Eğer bunlar ABD için yeterli değilse, o halde Türkiye-Suriye sınırında teröristlerin kontrolündeki petrol zengini bölgelerde son dönemde sayıları üç katına çıkarılan İHA'ların elde ettiği görüntüleri izlemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Konaşenkov, Suriye ve Irak üzerinde faaliyet gösteren ABD'ye İHA'ların sürekli olarak Türkiye'deki İncirlik üssünü kullandıklarına dair bilgi sahibi olduklarını da vurguladı.