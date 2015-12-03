T24 LogoT24 Logo
Gündem

IKBY Rusya'yı yalanladı: Petrol IŞİD'den değil bizden gidiyor

"Kürdistan'dan Türkiye'ye petrol tankerlerle gidiyor ve bu bir sır değil"

03 Aralık 2015 20:09

 

Rusya'nın, "IŞİD kontrolündeki bölgelerden Türkiye’ye petrol taşındığı" yönündeki açıklamalarını reddeden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Enerji Komisyonu Başkanı Şerko Cevdet, "Rusya'nın uydudan çektiği görüntüler, Kürdistan bölgesinden Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na petrol taşıyan tankerlere aittir" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yapılan basın toplantısında, "IŞİD kontrolündeki bölgelerden Türkiye'ye petrol taşınması"yla ilgili uydu görüntüleri yayınlamış ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoly Antonov, "IŞİD kontrolündeki bölgelerden Türkiye’ye yapılan petrol ticaretinin üç ana güzergâhını belirledik. Suriye ve Irak’taki yasal sahiplerden çalınan bu petrollerin ana tüketicisi, Türkiye’dir. Verilere göre bu yasa dışı ticarete Türkiye’nin üst düzey siyasi yönetim kadrosu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesi karışmıştır" iddiasını öne sürmüştü.

 

"Kürdistan'dan Türkiye'ye petrol tankerlerle gidiyor ve bu bir sır değil"

 

AA muhabirine konuşan Şerko Cevdet ise IŞİD'le yapılan petrol ticaretiyle ilgili araştırmalar yaptığını ve yeterli bilgiye sahip olduğunu savunarak, Rusya'nın yayımladığı görüntülerin öne sürdüğü iddiayı ispatlamaktan uzak olduğunu söyledi. Rusya'nın Türkiye'nin IŞİD'le petrol ticareti yaptığı iddiasına ilişkin yayımladığı görüntülerin IKBY'den Türkiye'ye petrol taşıyan tankerlere ait olduğunu aktaran Cevdet, "Doğal Kaynaklar Bakanlığımız, daha önce yüzlerce tankerin Kürdistan'dan Türkiye'ye petrol taşıdığını açıklamıştı. Petrol Türkiye'ye tankerlerle gidiyor ve bu sır değil" diye konuştu.

IŞİD petrolünün Kürt bölgesindeki yollardan ve şehirlerden geçerek satılmasının kolay olmayacağına dikkati çeken Cevdet, "Kürdistan bölgesi petrolü boru hattı ve tankerlerle gönderiyor. Türkiye'den de dünya piyasalarına satılıyor. Rusya'nın paylaştığı görüntüler bu tankerlere aittir. Rusya'nın elinde Türkiye ve Kürdistan bölgesinin IŞİD'e petrol sattığına dair sağlam belge yoktur. Böyle bir iddia için güçlü bilgi ve belgelere ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

ırak kürdistanışerko cevdetışidpetrol

İlgili Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı: IŞİD'le yasadışı petrol ticaretine Erdoğan ve ailesi ile üst düzey siyasi kadro karıştı!

Erdoğan "IŞİD'le petrol ticareti yaptığım ispat edilsin istifa ederim" demişti

Erdoğan: Rusların satranç ustası da DAİŞ ile petrol ticareti yapıyor, belgeler elimizde

"Rusya, Türkiye'nin DAİŞ'ten petrol aldığını belgelerle ispat etmeye mecburdur, aksi halde bu bir iftiradır"

Davutoğlu: Ambargo herkese zarar verir, tansiyonu düşürelim

Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğalgaz desteği: Bizim esas ihraç yolumuz artık Türkiye'dir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24