IKBY Rusya'yı yalanladı: Petrol IŞİD'den değil bizden gidiyor

Rusya'nın, "IŞİD kontrolündeki bölgelerden Türkiye’ye petrol taşındığı" yönündeki açıklamalarını reddeden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Enerji Komisyonu Başkanı Şerko Cevdet, "Rusya'nın uydudan çektiği görüntüler, Kürdistan bölgesinden Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na petrol taşıyan tankerlere aittir" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yapılan basın toplantısında, "IŞİD kontrolündeki bölgelerden Türkiye'ye petrol taşınması"yla ilgili uydu görüntüleri yayınlamış ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoly Antonov, "IŞİD kontrolündeki bölgelerden Türkiye’ye yapılan petrol ticaretinin üç ana güzergâhını belirledik. Suriye ve Irak’taki yasal sahiplerden çalınan bu petrollerin ana tüketicisi, Türkiye’dir. Verilere göre bu yasa dışı ticarete Türkiye’nin üst düzey siyasi yönetim kadrosu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesi karışmıştır" iddiasını öne sürmüştü.

"Kürdistan'dan Türkiye'ye petrol tankerlerle gidiyor ve bu bir sır değil"

AA muhabirine konuşan Şerko Cevdet ise IŞİD'le yapılan petrol ticaretiyle ilgili araştırmalar yaptığını ve yeterli bilgiye sahip olduğunu savunarak, Rusya'nın yayımladığı görüntülerin öne sürdüğü iddiayı ispatlamaktan uzak olduğunu söyledi. Rusya'nın Türkiye'nin IŞİD'le petrol ticareti yaptığı iddiasına ilişkin yayımladığı görüntülerin IKBY'den Türkiye'ye petrol taşıyan tankerlere ait olduğunu aktaran Cevdet, "Doğal Kaynaklar Bakanlığımız, daha önce yüzlerce tankerin Kürdistan'dan Türkiye'ye petrol taşıdığını açıklamıştı. Petrol Türkiye'ye tankerlerle gidiyor ve bu sır değil" diye konuştu.

IŞİD petrolünün Kürt bölgesindeki yollardan ve şehirlerden geçerek satılmasının kolay olmayacağına dikkati çeken Cevdet, "Kürdistan bölgesi petrolü boru hattı ve tankerlerle gönderiyor. Türkiye'den de dünya piyasalarına satılıyor. Rusya'nın paylaştığı görüntüler bu tankerlere aittir. Rusya'nın elinde Türkiye ve Kürdistan bölgesinin IŞİD'e petrol sattığına dair sağlam belge yoktur. Böyle bir iddia için güçlü bilgi ve belgelere ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.