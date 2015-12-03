Erdoğan: Rusların satranç ustası da DAİŞ ile petrol ticareti yapıyor, belgeler elimizde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya Savunma Bakanlığı'nın da tekrar gündeme getirdiği "Türkiye'nin IŞİD'le petrol ticareti yaptığı" iddialarını bir kez daha yalanladı. "Son günlerde Rusya'nın başını çektiği bir moda çıktı. Türkiye DAEŞ'ten petrol alıyormuş" diyen Erdoğan, "Rusya, Türkiye'nin DAEŞ'ten petrol aldığını belgelerle ispat etmeye mecburdur, aksi halde bu bir iftiradır. Eğer ispat ederlerse ben Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmam" ifadesini kullandı. Erdoğan, ilk defa isim vererek, "Haaa DAİŞ'ten petrolü kim alıyor; hem Rus pasaportu sahibi hem de Suriyeli olan bu işin en büyük tüccarı George Hasawi'dir. Bir de Rusların meşhur satranç ustası (Dünya Satranç Federasyonu Başkanı Kirsan Ilyumzhinov) var. Bunları elimizdeki belgelerle açıklamaya başlayacağız" diye konuştu.

Büyük Anadolu Oteli'nde düzenlenen Türk-İş 22. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

"Son günlerde Rusya'nın başını çektiği bir moda çıktı. Türkiye DAİŞ'ten petrol alıyormuş. Rusya, Türkiye'nin DAİŞ'ten petrol aldığını belgelerle ispat etmeye mecburdur, aksi halde bu bir iftiradır. Eğer ispat ederlerse ben Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmam ama kanıtlayamazsa o koltuğunu bırakır mı? Türkiye'nin petrol ve doğalgaz aldığı yerler bellidir. Türkiye'nin petrol aldığı yerler belli. Rusya, İran, Azerbaycan, Katar, Cezayir zaman zamanda Nijerya'dan karşılıyoruz. İran Devlet Başkanı'na dedim ki büyük yanlış içindesiniz. Böyle devam ederse karşılığı ağır olur bedelini İran olarak ağır ödersiniz. İftira ve yalan üzerine kurulu sistemler bu işi kullanıyor. Bugüne kadar 12 milyonun yerinden edildiği, 380 bin insanın öldüğü Suriye'yi konuşuyoruz. Bu sorun çözülmeden ne terörde ne de mülteci krizinde sonuca ulaşamayız.

Asıl IŞİD'le petrol ticaretini yapan George Hasawi, ilk defa bu işin ticaretini yapan adamdır. Hem Rus pasaportu sahibi hem de Suriyeli olan kişi bu işin en büyük tüccarıdır. DEAŞ'tan petrolü alıp Esed'e satıyor. Bir de bu işin içinde Rusların meşhur satranç ustası (Dünya Satranç Federasyonu Başkanı Kirsan Ilyumzhinov) var. Bunları elimizdeki belgelerle açıklamaya başlayacağız. Hele hele ailemi bu işe yakıştırmak bu işin hiç ahlaki olmayan yanıdır."