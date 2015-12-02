Rusya Savunma Bakanlığı: IŞİD'le yasadışı petrol ticaretine Erdoğan ve ailesi ile üst düzey siyasi kadro karıştı!

Moskova, Türkiye'nin hava sahası ihlali gerekçesiyle 24 Kasım'da SU-24 tipi savaş uçağını düşürmesinin ardından Ankara'yı hedef alan iddialarını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin IŞİD'le yasadışı petrol ticareti yaptığı iddiası yinelendi. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoly Antonov, IŞİD'in elindeki petrol tesislerinin bombalanmasına ilişkin görüntüler ve bazı haritaların da paylaşıldığı basın toplantısında "IŞİD kontrolündeki bölgelerden Türkiye’ye yapılan petrol ticaretinin üç ana güzergâhını belirledik. Suriye ve Irak’taki yasal sahiplerden çalınan bu petrollerin ana tüketicisi, Türkiye’dir. Verilere göre bu yasa dışı ticarete Türkiye’nin üst düzey siyasi yönetim kadrosu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesi karışmıştır" iddiasını öne sürdü. IŞİD'le yasadışı petrol ticareti iddiasını kesin bir dille reddeden Erdoğan, "IŞİD'le petrol ticareti yaptığım ispat edilsin istifa ederim ama Sayın Putin'e soruyorum "Sen bu makamda durur musun?" açıklamasını yapmıştı.

Bakan yardımcısı Anatoly Antonov, Türkiye’nin IŞİD’e destek verdiği iddiasına dair belgeleri de önümüzdeki hafta paylaşacaklarını duyurdu.

Rus haber sitesi Sputnik’in haberine göre, “IŞİD petrolünün ana tüketicisi Türkiye” diyen Antonov’un açıklamasında, “Kasım ayında Türkiye sınırı yakınlarında 16 bin 260 adet petrol tankeri görüldü. Tank sürücülerinden bazıları yüzlerini hırsız gibi maskelerle kapatıyordu. Uzaydan çekilen görüntüler, tankların sınırı geçtikten sonra Türkiye’de ilerlemeye devam ettiğini gösterdi” ifadeleri yer aldı.

Rusya’nın iddiasına göre, IŞİD’in ana petrol sevkiyat rotalarından biri Türkiye sınırı yakınında. Petrol sevkiyat rotası Suriye’nin doğusundan başlayıp Türkiye’ye gidiyor ve Batman’daki bir rafineride sona eriyor.

Rusya'nın sert açıklamasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözlerin değerini biliyoruz. Türkiye'nin insani yardım görünümünde militanlara silah gönderdiğini ortaya çıkaran Türk gazeteciler Erdoğan'ı yalan söylerken yakaladı. Bunun için de gazetecileri hapse attılar. Erdoğan ve diğer yöneticiler de ne istifa eder ne de yüzlerini çalıntı petrolle sıvasanız bile bunu yaptıklarını kabul eder" ifadelerine yer verildi.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

— IŞİD kontrolündeki bölgelerden Türkiye’ye yapılan petrol ticaretinin üç ana güzergahını belirledik. Suriye ve Irak’taki yasal sahiplerden çalınan bu petrollerin ana tüketicisi, Türkiye’dir. Verilere göre bu yasa dışı ticarete Türkiye’nin üst düzey siyasi yönetim kadrosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi karışmıştır. Biz daha önce birçok kez teröristlerle flört edilmesinin tehlikelerinden bahsettik.

— Bölgede komşu ülkelerden petrol çalan Türk elitleri ve çetelerden oluşan ortak bir ekip çalışıyor. Binlerce tankerden endüstriyel nitelikte çok büyük boyutta petrol, boru hatlarıyla Türkiye’ye ulaştırılıyor.

— IŞİD'in kontrolündeki bölgelerden Türkiye'ye sokulan petrolün bir bölümü iç pazara sunuluyor. Petrolün bir bölümü de gemilere yüklenip işlenmek üzere Türkiye sınırları dışına çıkarılıyor.

— Son iki aydır devam eden Rusya’nın hava operasyonunda IŞİD’e ait 32 petrol üretim tesisi ve 11 petrol rafinerisi yok edildi.

— Rus Hava Kuvvetleri’nin Suriye’deki operasyonları sonucu teröristlerin yasa dışı petrol ticaretinden elde ettiği günlük gelir 3 milyon dolardan 1.5 milyon dolara indi.

"Erdoğan ve ailesi ile üst düzey siyasi kadro karıştı! "

— Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin, Suriye'de IŞİD'in elinde olan petrol yataklarından yapılan yasadışı petrol sevkiyatlarıyla doğrudan ilişkisi var.

— Kasım ayında Türkiye sınırı yakınlarında 16 bin 260 adet petrol tankeri görüldü. Tank sürücülerinden bazıları yüzlerini hırsız gibi maskelerle kapatıyordu. Uzaydan çekilen görüntüler, tankların sınırı geçtikten sonra Türkiye’de ilerlemeye devam ettiğini gösterdi.

Suriye'den Türkiye'ye yasadışı petrol ticaretinde kullanılan üç ana rota tespit ettiklerini belirten Rusya Genelkurmay yetkilisi Sergey Rudskoy, bunlardan birinin Deyr ez Zor'dan Batman'a, ikincisinin Tel Afar'dan Cizre'ye, üçüncüsünün de Rakka'nın güneyindeki bir petrol yatağından Osmaniye'ye gittiğini açıkladı.

"Rusya, Türkiye’nin komşularından yaptığı petrol hırsızlığını açıklamaya devam edecek"

— Ana petrol sevkiyat rotalarından biri Türkiye sınırı yakınında. Petrol sevkiyat rotası Suriye'nin doğusundan başlayıp Türkiye'ye gidiyor ve Batman'daki bir rafineride sona eriyor.

— Suriye’deki IŞİD militanlarının mali kaynakları ve petrol kamyonlarına ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı’nın elindeki bilgiler, bakanlığın sitesinde genel erişime hazır olarak yayına sunulacak.

— Terör örgütlerini finanse etmek için yasadışı petrol ticaretinin nasıl kullanıldığını gösteren kanıtları sunduk. Rusya, Türkiye’nin komşularından yaptığı hırsızlığa ilişkin gerçekleri açıklamaya devam edecek. Gelecek hafta da Türkiye'nin IŞİD'e yardım ettiğini gösteren bilgiler yayınlayacağız.

— Rusya Suriye'de IŞİD'in petrol tesislerini vurmaya devam edecek.

"Erdoğan’ın istifası Türkiye halkına bağlı"

— Bizim amacımız Erdoğan’ın istifa etmesi değil, bu Türkiye halkına bağlı.

— Batı’da hiç kimse Erdoğan’ın oğlunun yasa dışı petrol ticaretine karışmış olmasıyla ilgilenmiyor. Ama Rus gazeteciler Türkiye’nin suçları hakkında gerçeği söyleyecek kadar cesurdur. Eminim ki şimdi sunduğumuz bu verilerin gerçek olmadığı yönünde tartışmalar yaşanacak. Eğer bu kanıtların gerçek olmadığını düşünüyorlarsa, bizim bugün gösterdiğimiz yasadışı petrol ticaretinin gerçekleştiği bölgeleri gazetecilere açsınlar.

"Sadece son bir haftada Türkiye'den IŞİD ve El Nusra'ya 2 bin militan, 120 tonun üzerinde askeri mühimmat gitti"

— Bazı durumlarda da IŞİD tankerleri Suriye'nin Türkiye sınırını geçip limanlara gidiyor, petrol buradan işlenmek üzere gemilerle üçüncü ülkelere gidiyor.

— Sadece son bir haftada Türkiye topraklarından IŞİD ve El Nusra saflarına 2 bin militan, 120 tonun üzerinde askeri mühimmat ve yaklaşık 250 adet motorlu akışı oldu. Güvenilir istihbarat raporlarımıza göre, Türkiye uzun zamandır ve düzenli biçimde bu tür faaliyetler yürütüyor.

"Yüzlerini çalıntı petrolle de sıvasanız..."

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözlerin değerini biliyoruz. Türkiye'nin insani yardım görünümünde militanlara silah gönderdiğini ortaya çıkaran Türk gazeteciler Erdoğan'ı yalan söylerken yakaladı. Bunun için de gazetecileri hapse attılar. Erdoğan ve diğer yöneticiler de ne istifa eder ne de yüzlerini çalıntı petrolle sıvasanız bile bunu yaptıklarını kabul eder.



Rusya Savunma Bakanlığı tarafından IŞİD'in petrol ticaretine ilişkin yayımlanan görüntüler şöyle: