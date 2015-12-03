Davutoğlu: Ambargo herkese zarar verir, tansiyonu düşürelim

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Rus uçağının düşürülmesi sonrası günden güne açıklamalarını sertleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Bakü'den çağrıda bulundu. Davutoğlu, "Putin'e çağrıda bulunuyorum; ambargo iki tarafa da zarar verir, tansiyonu düşürelim" dedi.

Başbakan Davutoğlu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev düzenledikleri ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ekonomik projeler hakkında konuştu. İlham Aliyev, Rus uçağının düşürülmesi sonrası gündeme gelen doğalgaz krizine ilişkin olarak, "Azerbaycan'da çok zengin gaz yatakları vardır. Elbetteki bizim esas ihraç yolumuz da artık bellidir, bu Türkiye'dir" dedi.

Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye ile Azerbaycan ilişkisi bizim için de çok önemlidir. Ankara'da kim iktidara gelirse önce Bakü'ye gelecek, önümüzdeki dönemde de Türkiye ve Azerbaycan'da da istikrarlı yönetimlerin olması gücümüze güç katacaktır. Ortak konularımızı tam bir işbirliği ile ele aldık. Türkiye ile Azerbaycan, istikrarlı büyüyen iki ülke konumunda. Azerbaycan'la olan ilişkilerimiz hep en üst düzeyde oldu. TANAP Projesi karşılıklı güvenle hayata geçirildi. TANAP Projesi'nin 2018'den önce bitirilmesi için anlaştık. Gece gündüz çalışacağız. TANAP Projesi, Avrupa içi dengeleri de etkileyecektir. Türkiye üzerinden enerji sevkiyatı en güvenli yol konumunda.

Türkiye'nin 9 milyar, Azerbaycan'ın 4 milyar dolarlık bir yatırımı mevcut karşılıklı olarak. Hedefimiz bu yatırımları 20 milyar dolara çıkarmak.

(Karadağ meselesi) Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının tümü Azerbaycan'a ait olana kadar Türkiye Azerbaycan'a destek verecektir. Azerbaycan'ın yüzde 20'si işgal altında. Biz sonuna kadar kardeş ülke Azerbaycan'a desteğimize devam edeceğiz.

"Putin'e çağrıda bulunuyorum; ambargo iki tarafa da zarar verir, tansiyonu düşürelim"

(Rus uçağı krizi) Türkiye bütün bu konularda açık ve şeffaf bir tutum içinde olmuştur. Buradan komşumuz ve dostumuz Rusya'yı itidale davet ediyorum. Türkiye hava sahası bizim için kutsaldır. Suriye krizinden en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir. 8 milyar dolara yakın harcamayla 2 milyon kardeşimize kapı açtık. Başka ülkelerin bizim hava sahamıza saygı göstermesi en tabii hakkımız. Türkiye, Rusya ile her konuda konuşmaya hazır. Sayın Çavuşoğlu ve Sayın Lavrov bir görüşme gerçekleştirecek. Orada bütün bu konuları masaya yatıracağız. Ekonomik ambargolar konusunda Türkiye hep aynı tutumu izlemiştir. Rusya'nın kararı büyük bir çelişkidir. Kendilerine ambargo uygulandığında hoşnut olmayanlar başkalarına da uygulamamalı. Ambargo iki ülkeye de zarar vermektedir. Sayın Putin, öncelikle söylem düzeyindeki tansiyonu düşürelim. İki komşu ülke olarak bir masa etrafında oturup sorunları çözelim. Hava ihlali nasıl oldu aynı anda NATO kayıtlarıyla mevcuttur. Ne olursa olsun, hangi ülke olursa olsun hava sahası ihlalinde asla taviz vermeyeceğiz.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğalgaz desteği: Bizim esas ihraç yolumuz artık Türkiye'dir

İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Gelecek nesillerde bunları saklasınlar. Bütün ülkeler rahat yaşasınlar istiyoruz. Türkiye-Azerbaycan birliği her zaman iyi bir birlikteliktir. Bölgede yeni tehdit ve riskler var, bunlara hazır olmalıyız. Türkiye güçlü oldukça Azerbaycan da güçlü olacaktır.

TANAP projesinin icrasında hiçbir problem yoktur. Azerbaycan'da çok zengin gaz yatakları vardır. Elbetteki bizim esas ihraç yolumuz da artık bellidir, bu Türkiye'dir.