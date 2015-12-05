Der Spiegel: Rusya'nın Türkiye-IŞİD petrol ticareti iddialarını belge olarak kabul etmek zor

Alman Der Spiegel Dergisi internet sayfasında Türkiye ile IŞİD arasında ‘petrol sevkiyatı’ iddialarına ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı’nca ‘kanıt’ olarak sunulan fotoğraflar irdelendi. Haberde 14 ve 18 Kasım tarihli fotoğrafların çekildiği yerlerin Rus uçağının bulunduğu bölgeye uzak mesafede olduğu vurgulanarak, fotoğraflara ilişkin “Uçağın petrol ticaretini gizlemek için düşürüldüğüne ilişkin bir belge olarak kabul edilmesi zor” dendi.

Haberde Suriye’nin Deyz ez-Zor kentinin olduğu bölgede IŞİD’ın petrol kuyularını kontrol ettiği, Suriyeli ve Iraklı tüccarlara petrol sattığı ifade edildi. Haberde “Bu tankerlerin bu tüccarlara ait olması da mümkün” ifadelerine yer verildi.