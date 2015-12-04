ABD ve İsrail, Rusya'nın S-300'lerini bertaraf etmenin yolunu mu buldu?

İsrail’in, Rusya’nın Ortadoğu’ya gönderdiği S-300 hava savunma sistemini bertaraf etmek için, ABD'nin isteği doğrultusunda Yunanistan’ın yardımıyla gizli bir deneme yaptığı iddia edildi.

Reuters’a konuşan askeri ve diplomatik kaynaklara göre; Rusya’nın 18 yıl önce Güney Kıbrıs’a sattığı ve şu an Yunanistan’ın Girit adasında bulunan S-300 hava savunma sistemi, geçtiğimiz Nisan-Mayıs ayları arasında Yunanistan ve İsrail’in ortak yürüttüğü ortak askeri tatbikatta kullanıldı. Füzelerin aktive edilmesiyle İsrail’e ait savaş uçakları S-300’leri kilitlemeye yarayan sistemi deneme fırsatına kavuştu.

Savunma kaynakları Yunanistan’ın bu ortaklığa ABD’nin isteğiyle girdiğini ifade etti. Ancak İsrail’in sonuçlara dair bilgileri müttefikleriyle paylaşıp paylaşmadığı bilinmiyor. Suriye’ye S-300 hava savunma sistemi konuşlandırdığı iddia edilen Rusya, bir üst model olan S-400’leri de geçtiğimiz günlerde Lazkiye’ye göndermişti.

Moskova’nın, İran’a da S-300 füzelerini gönderme kararı alması ve Mısır’ın da benzer bir hava savunma sistemine sahip olması, İsrail’i tedirgin ediyor.

Girit adasında bulunan S-300’ler esasen Güney Kıbrıs tarafından Türkiye’ye karşı hamle olarak 1997’de Rusya’dan satın alındı. İngiltere ve NATO’nun baskılarıyla hava savunma sisteminin Yunanistan topraklarına taşınmasına karar verildi.