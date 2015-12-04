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CHP'li Cihaner, Rusya'nın IŞİD petrolü iddialarını Meclis'e taşıdı

Araştırma komisyonu kurulması için önerge veren Cihaner, "İddiaların araştırılmamış olaması ülkemizi daha çok yıpratacaktır" dedi

04 Aralık 2015 22:36

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Rusya’nın Türkiye ile IŞİD arasındaki yasa dışı petrol ticareti iddiaları hakkında Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin IŞİD’in petrol ticaretiyle doğrudan ilişkili olduğu iddiasını ve Türkiye’ye IŞİD petrolü taşıdığı öne sürülen TIR’ların uydu görüntülerini Meclis gündemine taşıyan Cihaner’in TBMM’ye sunduğu dilekçede “Söz konusu iddiaların ve sorun var ise  çözüm yollarının araştırılması için Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılması hususunda gereğini arz ederiz” denildi.

Dikekçede Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoli Antonov’un açıklamalarına yer veren ve söz konusu iddialarla ilgili bazı görüntülerin paylaşıldığını da hatırlatan Cihaner, “Bu gerekçelerle kurulacak bir araştırma komisyonu, olayların birçok boyutunu gözler önüne serecektir. İddialar doğru değil ise en üst düzeyde yanıt verilmiş olacak, doğru ise olası çözüm önerileri ortaya konulacaktır. Her halükarda bu iddiaların araştırılmamış olaması ülkemizi daha çok yıpratacaktır” ifadelerini kullandı.

 

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