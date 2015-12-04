Rusya: NATO, Türkiye'nin 'akıldan yoksun' faaliyetlerinin sonuçları olacağının işaretini aldı

TSK'nın hava ihlali yaptığı gerekçesiyle Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendiren Rusya'nın NATO Daimi Temsilcisi Aleksandr Gruşko, "İttifak, Türkiye'nin akıldan yoksun faaliyetlerinin NATO için de ciddi ve uzun süreli sonuçları olacağını anlıyor" dedi.

Sputnik'in Rossiya 24'ten aktardığı habere göre, Rusya-NATO Konseyi'nin toplanmasıyla ilgili ihtimaliyle ilgili konuşan Aleksandr Gruşko, "Moskova, siyasi düzeyde diyalog da dahil olmak üzere her türlü inisiyatife açık. Ancak Rusya-NATO Konseyi'nin yakın gelecekte toplanmasını beklemiyorum. NATO'nun kısa vadede bu konuda somut adım atacağını sanmıyorum " ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasında krize yol açan uçak olayını değerlendiren Rus yetkili, "En önemlisi, Rus Su-24 uçağı düşürüldükten sonra NATO, Türkiye'nin 'akıldan yoksun' faaliyetlerinin İttifak'a üye tüm ülkeler için de sonuçları olacağının işaretini aldı" dedi.