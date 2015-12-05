Rusya'nın ambargosuna Erdoğan'dan tepki: Alsan ne olur almasan ne olur!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus savaş uçağının, Türkiye sınırında düşürülmesinin ardından Rusya'nın Türkiye'den gelen gıda ve tekstil ürünlerini almama kararına tepki gösterdi. Erdoğan, "1 milyar dolarlık ithalat alsan ne olur almasan ne olur. Başka kapıdan başka kaynaklar çıkar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Biz Rusya'nın diliyle konuşmuyoruz. O konuda sabırlıyız. Biz milliyiz, biz yerliyiz, bu konuda ne zaman neyi konuşacağımızı biliriz" dedi. Erdoğan, iddiaların aksine Türk akımı projesinin Türkiye tarafından durdurulduğunu belirtti.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye İnovasyon Haftası Kapanış Seremonisi" ile "Küresel İmprove ve Türkiye İnovasyon Şampiyonları Ödül Töreni"nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satr başları şöyle:

İnovasyon haftasının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu etkinliğe katkı veren herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programına bu yıl 488 şirketimiz başvurdu. Bu yıl her kategoriden 3 firmamıza ödüllerini verdik.

İş dünyası ile inovasyon arasında bir köprü oluşturmak için oluşturulan İvona Kulüp'e de teşekkürlerimi iletiyorum. Önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Türkiye'yi bugüne getiren politikalar çok önemliydi ama çıtayı yükseltmek mecburiyetindeyiz. Elbette üretmeye devam edeceğiz ama artık yenilikçi işlere doğru kaydırmak zorundayız. Ürettiğimiz işlerin tasarımını kendimizin yapması, çok önemlidir. Bunun için de araştırma ve geliştirmeye çok önem vermeliyiz.

"2023'e kadar AR-GE'ye ayrılan payı yüzde 3'e yükseltmek'

Eğitim-öğretim alanında çok ciddi sorunlarımız bulunuyor. Bu dönem kültürle birlikte, eğitim-öğretim üzerinde duracağımız en önemli konu olacaktır. Güney Kore ve Japonya inovatif ürünleri öne çıkararak, kendilerine yeni pencereler açıyorlar. Türkiye'nin daha kararlı adımlar atması gerekiyor. Hedefimiz 2023 yılına kadar AR-GE'ye ayrılan payı yüzde 3 düzeyine yükseltmektir.

"Üniversitelerimizi her alanda desteklemeliyiz"

81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz var. Eğitim öğretimini ulaşamayanların ayağına götürme operasyonunu gerçekleştirdik. Benim Muş'taki Ardahan'daki vatandaşlarımın İstanbul'a gelme imkanları yoktu ama bu operasyonla üniversiteleri oraya götürdük. Üniversitelerimizi her alanda desteklemeliyiz.

Ülkemizde doğmuş, büyümüş, daha sonra çalışmalarını yurt dışında sürdürmüş kişilerin başarılarına şahit oluyoruz. Aynı başarıları Türkiye'de de yapmaları için altyapı çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin bir kez daha sınıf atlatacak başarılara imza atacağımıza inanıyorum.

"Rusya ve İran tek kaynağımız değil"

Türkiye zengin enerji kaynakları olan bir ülke değil, bu bakımdan dışa bağımlıyız. Rusya ile yaşadığımız sorunda da hemen akla gelen sorunu sizinle paylaşmak istiyorum. Rusya ve İran tek kaynağımız değildir.

"Türk akımı, Türkiye tarafından rafa kaldırılmış bir proje"

Türk akımı taleplerimizin karşılanmaması nedeniyle tarafımızdan rafa kaldırılmış bir projedir. Yaşanan son olayların ardından yaşanan bir durum söz konusu değildir. Biz Rusya'nın diliyle konuşmuyoruz. O konuda sabırlıyız. Biz milliyiz, biz yerliyiz, bu konuda ne zaman neyi konuşacağımızı biliriz.

Türkiye bir kabile devleti değildir. Biz egemenlik haklarımız üzerinde operasyon yapanlara karşı gerekli uyarıları yaptık. Şimdi burada kalkıp da gıda noktasında, bütün ülkeler Rusya'ya yaptırım uygularken biz uygulamakdık, gıdaları falan gönderdik. Şimdi diyorlar ki Türk tekstil ürünlerini almıyoruz.

"Alsan ne olur, almasan ne olur?"

Türkiye sizin bu velev ki 1 milyar dolar ithalatınız olsun, bunlarla yıkılacak ülke değil. Alsan ne olur, almasan ne olur. Başka yerden kaynaklar çıkar. Zaten onlar çıkıyor.



Doğalgaz konusunda tedbirler zaten gündemimizdeydi, çalışmalarımıza hız veriyoruz.



Böyle bir zamanda ülkenin siyaseti bir olamazsa ne zaman olacak? İşte, muhalefetin içinde bakıyorsunuz ana muhalefet. Neredeyse utanmasa gidecek Putin'in yanında yer alacak. Çünkü Esed'in yanında yer aldı, oradan zaten tanıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Tavrınızı tam ortaya koyacaksınız. Her şeyiyle, biz bugün bir olacağız, beraber olacağız.