Dışişleri Bakanı: Rus gemilerinin silah göstermesi provokasyondur

Rusya'ya ait bir savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında bir askerin omuzunda füze taşımasına ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "Rus gemilerinin silah göstermesi provokasyondur" dedi. Boğazlardan geçişlerin Möntro Boğazlar Sözleşmesi'yle karara bağlandığı belirten Çavuşoğlu, "Tehdit algısı oluşursa gereken cevap verilir" diye konuştu.

Antalya'da AK Parti İl Danışma Merkezi Toplantısına katılan Çavuşoğlu, toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin, İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinde bir askerin omzunda füze ile görüntülendiğini belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Çavuşoğlu, "Provokasyon var, tacizkar bir geçiş... Rus savaş uçaklarının izinsiz bir şekilde hava sahamızı ihlal etmesiyle, Rus savaş gemilerinin boğazdan geçmesi çok farklı bir şey" ifadesini kullandı.

Boğazlardan geçişlerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile yapıldığını anımsatan Çavuşoğlu, geçişlerin hukuka uygun, uluslararası anlaşmalara uygun bir şekilde yapıldığını ve ister Rus olsun ister başka milliyetten olsun boğazlardan geçiş yapmak isteyen gemilerin nasıl geçeceğinin kurallarının belli olduğunu vurguladı.



"Tehdit algısı oluşursa gereken cevap verilir"





Bakan Çavuşoğlu, tehdit olarak algılanan durumlarda gerekli cevabın verileceğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla Rus savaş gemisinin üzerinde askerin, gemideki füzeyi ya da teknik olarak neyse uçaksavar gibi şeyleri göstererek geçmesi sadece provokasyondur. İnşallah münferit olur, doğru bir yaklaşım değil" diye konuştu.

Irak'taki durum





Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisinin Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından çağrılmasıyla ilgili sorular üzerine Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak kendilerinin de zaman zaman farklı ülkelerin büyükelçilerini çağırdıklarını söyledi.



Bölgedeki Türk askerlerinin Irak'ta yeni hükümet geldikten sonra Irak Savunma Bakanı'nın daveti üzerine gittiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Savunma Bakanı askerlerini eğitmemizi istedi. Aynı şekilde Musul Valisinden de bize buna yönelik bir davet gelmişti. Askerlerimiz, ulusal muhafızlar ve peşmerge dahil o bölgede IŞİD'e karşı mücadele edecek güçleri eğitiyor. Bunu sadece Türkiye yapmıyor. Amerika yapıyor, Almanya yapıyor, Fransa yapıyor. Birçok ülke bu eğitime katkı sağlıyor. Bu kamplara katkı sağlıyor. Dolayısıyla Türk askerleri oraya başından beri Irak yönetiminin daveti üzerine gitmiştir. Tabii ki zamanı geldiğinde değişim olabilir. İhtiyaca göre bu sayı azaltılabilir, artırılabilir. Ama dediğim gibi hem İçişleri Bakanınından hem de Savunma Bakanından, Musul Valisinden Türkiye'ye böyle bir davet gelmişti daha önce."

Rusya'ya ait savaş uçağının sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Suriye sınırında düşürülmesinin ardından iki ülke arasında gerilim tırmanmıştı. Rus savaş gemisi Caesar Kunikov'un İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında gemideki bir askerin karadan havaya atılan bir füzeyi boğaz geçisi boyunca omzunda atış pozisyonunda taşıması tepki çekmişti.