Türkiye, Londra Olimpiyatları'nı 5 madalyayla kapattı!

Londra Olimpiyat Oyunları'na 16 branşta toplam 114 sporcuyla katılan Türkiye, oyunları 2 altın, 2 gümüş ve 1 de bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla kapadı

Altın ve gümüş madalyalar tekvando ve atletizmden gelirken, tek bronz madalya ise güreşte alındı.

Türkiye'nin Londra'daki ilk altın madalyasını tekvandocu Servet Tazegül kazandırdı.

Atletizm kadınlar 1500 metrede Aslı Çakır Alptekin, tarihi bir başarıya imza atıp, olimpiyat oyunları tarihinde Türkiye'ye atletizm dalında ilk altın madalya sevincini yaşatırken, aynı yarışta Gamze Bulut da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Tekvando kadınlar 67 kiloda Nur Tatar, finalde kaybedip gümüş madalya alırken, Türkiye'nin olimpiyatlarda en başarılı olduğu branş olan güreşten ise Londra'da sadece 1 bronz madalya alınabildi.

Grekoromen güreş 120 kiloda Rıza Kayaalp, olimpiyat oyunlarını bronz madalyayla kapatırken, Türkiye de toplam 5 madalya elde etmiş oldu.