Nur Tatar'dan gümüş madalya

Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nur Tatar, tekvando kadınlar 67 kilo finalinde Güney Koreli rakibi Kyung Seon Hwang'e yenilerek gümüş madalya kazandı.

Tekvando kadınlar 67 kiloda Nur Tatar, finalde Güney Koreli Kyung Seon Hwang ile karşı karşıya geldi.

Olimpiyat şampiyonu rakibi karşısında pek bir varlık gösteremeyen Nur, karşılaşmadan 12-5 mağlubiyetle ayrıldı.

Nur, olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

Tekvando erkekler 68 kilodaki temsilcimiz Servet Tazegül de dün altın madalya almıştı. Türkiye ilk madalyasını ise grekoromen güreş 120 kiloda Rıza Kayaalp'le (Bronz) almıştı.

Akşam saatlerinde ise 1500 metre bayanlardan iki güzel haber birden geldi. Temsilcilerimizden Aslı Çakır Alptekin altın, Gamze Bulut ise gümüş madalya kazandı