Aslı Çakır Alptekin altın, Gamze Bulut gümüş madalya kazandı!

2012 Londra Olimpiyat Oyunları kadınlar 1500 metre finalinde Aslı Çakır Alptekin altın madalya Gamze Bulut ise gümüş madalya kazandı.

Temsilcilerimizden Çakır Alptekin, 1500 metre yarı finalinde serisinde 4.05.11'lik derecesiyle birinci olmuştu. Diğer temsilcimiz Gamze Bulut ise yarı finalde ikinci seride yarışmış ve 4.01.18'lik derecesi ile finalde yarışmaya hak kazanmıştı.

Yarışın başlamasıyla birlikte Gamze Bulut ve Aslı Çakır Alptekin, öndeki grupta yer aldılar. Gamze Bulut, ilk 400 metreyi lider geçerken, Aslı Çakır Alptekin de ilk 5 içinde koştu.

Son tura da Gamze lider girdi. Son 300 metrede atağa kalkan Aslı Çakır Alptekin, liderliği ele geçirdi. Son düzlüğe de lider giren Aslı Çakır Alptekin, yarışın sonuna kadar liderliğini korudu. Gamze de ikinci sırada yarışı bitirince Türkiye olimpiyat oyunlarında 1500 metreyi iki madalyayla kapadı.

Yarışta üçüncülüğü Bahreynli Jamal Maryam Yusuf 4:10.74 ile elde etti.

Son Avrupa Şampiyonası'nda da Aslı Çakır Alptekin altın, Gamze Bulut da gümüş madalya kazanmıştı. İki atlet, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılarını olimpiyatlarda da tekrarladı.

İlk altın madalyamız

Aslı Çakır Alptekin'in aldığı altın madalya Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında atletizm dalındaki ilk altın madalyası oldu.

Atletizmde Türkiye daha önce 1948 Londra Olimpiyatları'nda 3 adım atlamada Ruhpi Sarıalp ve 2004 Atina Olimpiyatları'nda çekiç atmada Eşref Apak ile bronz, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda da 5 bin ve 10 bin metrede Elvan Abeylegesse ile 2 gümüş madalya kazanmıştı.

Finale böyle geldiler

Temsilcilerimizden Çakır Alptekin, 1500 metre yarı finalinde serisinde 4.05.11'lik derecesiyle birinci olmuştu. Diğer temsilcimiz Gamze Bulut ise yarı finalde ikinci seride yarışmış ve 4.01.18'lik derecesi ile finalde yarışmaya hak kazanmıştı.

Helsinki'de yapılan son Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda da Aslı Çakır Alptekin altın, Gamze Bulut ise gümüş madalya kazanmıştı.

Başbakan Erdoğan, telefonla arayarak tebrik etti

Yarışın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Aslı Çakır Alptekin ve Gamze Bulut'u statta ilk tebrik edenlerden biri olurken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da telefonla arayarak milli atletleri başarılarından ötürü kutladı.

Alptekin: Bundan sonra her şey bize çerez gelir

Aslı Çakır Alptekin, kazandığı madalyayı tüm Türkiye'ye armağan ettiğini ifade ederek, "Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Ramazan ayında herkesten dua istedik. Onların bize verdiği enerji olduğu düşünüyorum. Bu madalyayı tüm Türkiye'ye armağan ediyorum. Sayın Başbakan da çok duygulandığını ve gelecek için çok büyük bir başarı elde ettiğimizi söyledi. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. En büyük hayalimiz olimpiyat şampiyonluğuydu. Bundan sonra her şey bize çerez gelir" diye konuştu.

Bulut: Başkanım Aziz Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum

Gamze Bulut ise kendileri için dua eden herkese teşekkür ederek, "Çizgiye çıktığımızda zaten bir şeyler hissetmiştik. Çok rahattık. Tüm Türkiye'ye ve özellikle de başkanım Aziz Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum" dedi.