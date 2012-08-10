Olimpiyatlarda ilk altın Servet ile geldi

Londra Olimpiyatları'nda, erkekler 68 kiloda tatamiye çıkan milli tekvandocu Servet Tazegül, final maçında İranlı Mohammad Bagheri'yi 6-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Excel Arena'da yapılan final karşılaşmasında Servet Tazegül, İranlı rakibi karşısında ilk raundu 1-1 berabere tamamladı. İkinci raundda daha atak mücadele eden Servet Tazegül 4 puan alıp, rakibine 2 puan verince 5-3 öne geçti. Son raund büyük bir heyecana sahne olurken, üstünlüğünü koruyan Servet, bu raundu 2-1 kaybetmesine rağmen maçtan 6-5 galip ayrılıp altın madalyaya uzandı.

Servet Tazegül, karşılaşma sonrası Türk bayrağı ile tur atıp, şampiyonluğunu kutladı. Bu kiloda bronz madalyaları ABD'li Terrence Jennings ve Afgan Rohullah Nikpah kazandı.

Türkiye'nin ilk altın madalyası



Servet Tazegül'ün kazandığı altın madalya Türkiye'nin Londra Olimpiyatları'ndaki ilk altın madalyası olurken, madalya sayısı da toplamda 2'ye çıktı. Türkiye, daha önce de grekoromen güreş 120 kiloda Rıza Kayaalp ile bronz madalya kazanmıştı.

Daha önce dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Servet Tazegül, olimpiyat oyunlarında ilk kez altın madalya elde etti. Tezagül, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanırken, üst üste ikinci olimpiyatını da boş geçmeyerek, Londra'yı da altın madalyayla kapadı.

'İnşallah annem görmüştür beni'

Servet Tazegül, kazandığı altın madalyasını 50 gün önce kanser nedeniyle hayatını kaybedeni annesine armağan etti. Servet, altın madalyayı boynuna taktıktan sonra yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Hedefim zaten altındı. 2008'de de hedefim altındı, orada kaçırdım, bronz oldu. Burada biraz daha iddialı ve tecrübeliydim. Kimsenin elimden altınımı alamayacağına inandım ve başardım, çok mutluyum. Annem için söz vermiştim ve bu sözü yerine getirdim. Anneme armağan ediyorum, inşallah görmüştür beni.''

Başbakan Erdoğan arayıp kutladı





Servet Tazegül'ü altın madalya aldıktan sonra ilk olarak maçı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç tebrik etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Suat Kılıç'ın telefonundan konuştuğu, Servet Tazegül ve antrenörü Ali Şahin'i kutladı.

Servet Tazegül, Başbakan Erdoğan'ın telefonuna çok sevindiğini belirterek, ''Sayın Başbakan, eşi, damadı, gelini ve kızıyla birlikte izlediklerini ve desteklediklerini söyledi. Şampiyonluğumun önemli olduğunu söyledi. Çok teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.