Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya tepki

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, HDP İzmir İl Binasına yapılan ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın yaşamını yitirdiği saldırıyı kınayarak; olayın tüm boyutlarıyla soruşturması ve aydınlatılması çağrısında bulundu. Vakıftan yapılan açıklamada "HDP İzmir İl Binası’nın önünde polis koruması olduğu halde bu saldırı önlenememiştir. Bu durumda saldırılara göz yumulduğu gibi bir sonuç çıkarılabilir." ifadeleri kullanılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"HDP İzmir İl Örgütü’nün bulunduğu binaya bugün bir saldırı gerçekleştirilmiş ve saldırıda binaya giren saldırgan tarafından Deniz Poyraz isimli genç kadın öldürülmüştür. Hepimizde derin acıya yol açan bu saldırıyı kınıyor, HDP ve HDP camiasına, Poyraz ailesine başsağlığı diliyoruz. Saldırının tüm boyutlarıyla birlikte etkili olarak soruşturulmasını ve aydınlatılmasını istiyoruz.

"HDP binaları sık sık fiziki saldırıya uğruyor"

Siyasi iktidar sözcüleri tarafından HDP’ye ve HDP’li siyasetçilere yönelik nefret söylemi çok sık olarak kullanılmaktadır. Bu tarz nefret söylemlerinin etkisiyle HDP binaları sık sık fiziki saldırıya uğramaktadır. Daha bir hafta önce HDP Genel Merkezi üç saldırganın taşlı saldırısına maruz kalmıştır. HDP’ye yönelik nefret söyleminin çeşitli boyutları bulunmaktadır. HDP’nin yasa dışı ilan edilmek istenmesi ve özellikle MHP’nin zorlamasıyla HDP’ye yönelik kapatma davası açılmıştır.

Akşener'e Rize'de yapılan saldırı girişimi hatırlatıldı

Siyasi iktidarın nefret söylemi sadece HDP’ye yönelik olarak gerçekleşmemiştir. Diğer siyasi partilere yönelik de etkisini giderek arttırmaktadır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk ilçesinde linç saldırısına maruz kalması, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize İkizdere ilçesinde sözlü ve fiziki saldırı teşebbüsüne maruz kalması olayın vahametini göstermektedir.

"Polis koruması olduğu halde saldırı önlenemedi"

HDP’ye yönelik bu saldırılar maalesef polisin görünüşte koruduğu binalarda gerçekleşmektedir. HDP İzmir İl Binası’nın önünde polis koruması olduğu halde bu saldırı önlenememiştir. Bu durumda saldırılara göz yumulduğu gibi bir sonuç çıkarılabilir. Bu nedenle meşru bir siyasi parti olan HDP’yi her fırsatta hedef haline getiren tutum sergileyen başta İçişleri Bakanı Soylu’nun istifa etmesi veya derhal görevinden azledilmesi gerekmektedir. Siyasi iktidar sözcülerinin bu tutumundan da güç alan kimi kişilerin HDP İzmir İl Binası önünde de herkesin tanıklığında zaman zaman fiziksel saldırıya da ulaşan eylemleri olmuştur. Parti yöneticileri polisi defalarca uyarmıştır. Ancak görüldüğü gibi saldırgan kişi bir parti görevlisini parti binası içinde öldürebilmiştir.

Sonuç olarak;

1- Öncelikle bu olayın HDP’li hukukçular dahil edilerek etkili bir şekilde soruşturulmasını ve tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını talep ediyoruz.

2- Başta HDP olmak üzere muhalif siyasi partilere yönelik siyasi iktidar sözcüleri tarafından kullanılan nefret söyleminin sona ermesini istiyoruz. Nefret söyleminde bulunanlar hakkında etkili soruşturma ve kovuşturma yöntemlerine başvurulmasını istiyoruz.

3- İçişleri Bakanının istifa etmesini, etmez ise azledilmesini istiyoruz. HDP binalarının sahici olarak korunmasını istiyoruz.

4- HDP hakkında açılan kapatma davasının reddedilmesini talep ediyoruz."



Türkiye İnsan Hakları Vakfı - İnsan Hakları Derneği

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu: HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum, bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz

TIKLAYIN - HDP İzmir il binasına saldıran kişinin gözaltına alındığı anlar

TIKLAYIN | HDP binasına silahlı saldırı: Parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti