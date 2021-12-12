“Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı” kuruldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanı olacağını duyurduğu “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı” resmen kuruldu.

Resmî Gazete’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda kısaltması ‘TATSAV’ olan vakfın vakfedenleri olarak Devlet Bahçeli, Edip Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Tamer Osmanağaoğlu, İzzet Ulvi Yönter, Ahmet Yiğit Yıldırım, Cemal Çetin, Fikret Hayali, Çağrı Can Pak isimleri yer aldı.

İlana göre vakıf, 100 bin TL mal varlığı ile kuruldu.

Ne olmuştu?

Ankara'da gerçekleştirilen Alparslan Türkeş Anması etkinliğine saldırı düzenlendi. MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ'un hedef göstermesinden sonra 50'ye yakın kişi, etkinliğin düzenlendiği salonun kapısında çevik kuvvet polislerinin beklemesine rağmen salona girerek, Alparslan Türkeş'e Kuran tilavetinden sonra dua edildiği esnada sahnedeki bayrakları alıp protokole saldırdı.

Saldırı sonrasında TamgaTürk'e konuşan Alparslan Türkeş'in eşi, Seval Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş Vakfı'ndan ilk günden beri rahatsız olduğunu söylemişti. Türkeş, “Alparslan Türkeş Vakfı, Başbuğ’un vefatının hemen akabinde kuruldu. Asıl amacı Başbuğ’un mezarının bakımını yapmak ve hatırasını yaşatmaktır. Ancak Devlet Bahçeli ilk günden beri vakıftan rahatsızdır. İlk günden beri vakfı istemiyor” ifadelerini kullanmıştı.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, kalabalık bir grupla Alparslan Türkeş Vakfı'na giderek vakıftkilere ''Başbuğumuzun ismini CHP'ye Mansur'a peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını soracağız'' şeklinde tehditler savurmuştu.

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