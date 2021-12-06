Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak. Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım" açıklamasında bulundu.

Bahçeli, TBMM kulislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuracaklarını bildirdi. Bahçeli, vakfın başkanının kendisi olacağını söyledi.

Ne olmuştu?

Ankara'da gerçekleştirilen Alparslan Türkeş Anması etkinliğine saldırı düzenlendi. MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ'un hedef göstermesinden sonra 50'ye yakın kişi, etkinliğin düzenlendiği salonun kapısında çevik kuvvet polislerinin beklemesine rağmen salona girerek, Alparslan Türkeş'e Kuran tilavetinden sonra dua edildiği esnada sahnedeki bayrakları alıp protokole saldırdı.

Saldırı sonrasında TamgaTürk'e konuşan Alparslan Türkeş'in eşi, Seval Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş Vakfı'ndan ilk günden beri rahatsız olduğunu söylemişti. Türkeş, “Alparslan Türkeş Vakfı, Başbuğ’un vefatının hemen akabinde kuruldu. Asıl amacı Başbuğ’un mezarının bakımını yapmak ve hatırasını yaşatmaktır. Ancak Devlet Bahçeli ilk günden beri vakıftan rahatsızdır. İlk günden beri vakfı istemiyor” ifadelerini kullanmıştı.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, kalabalık bir grupla Alparslan Türkeş Vakfı'na giderek vakıftkilere ''Başbuğumuzun ismini CHP'ye Mansur'a peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını soracağız'' şeklinde tehditler savurmuştu.

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