Seval Türkeş: Bahçeli, Alparslan Türkeş Vakfı’na hangi katkıda bulundu ki kuracağı vakfa katkıda bulunsun?

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş, MHP tarafından kuracağı açıklanan yeni vakfa ilişkin olarak, “Bahçeli, Alparslan Türkeş Vakfı’na hangi katkıda bulundu ki kuracağı vakfa katkıda bulunsun?” değerlendirmesini yaptı.

Medyascope’a konuşan Seval Türkeş, “Sayın Devlet Bahçeli’nin kuracağı vakıf hayırlı olsun. Alparslan Türkeş’in manevi ve tüzel kişiliğini yaşatmak amacıyla ailesi tarafından kurulmuş olan 25 yıllık Alparslan Türkeş Vakfı’na Sayın Bahçeli hangi katkıda bulunmuştur ki kurduğu vakfa hangi katkıda bulunsun? Bunu ülkücülerin takdirine bırakıyorum” dedi.

“Türkeş’in misyonuna, maneviyatına yakışmayan, kabul edilemez bir davranış”

Seval Türkeş, Alparslan Türkeş için düzenlenen anma toplantısına yönelik baskının ardından vakıfta çalışanların tehdit edilmesiyle ilgili de konuşan Türkeş, şunları söyledi:

“Son derece üzücü, olmaması gereken bir durum ancak bir takım mihraklar tarafından Türkeş’in misyonuna, maneviyatına yakışmayan, kabul edilemez bir davranış. İnşallah yapanlar kısa zamanda hatalarını fark eder ve vazgeçerler. Bu tür hareketleri yapanların, yetkili mercilerce yasal işleme tabi tutulmasını bekliyorum.”

Ne olmuştu?

Ankara'da gerçekleştirilen Alparslan Türkeş Anması etkinliğine saldırı düzenlendi. MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ'un hedef göstermesinden sonra 50'ye yakın kişi, etkinliğin düzenlendiği salonun kapısında çevik kuvvet polislerinin beklemesine rağmen salona girerek, Alparslan Türkeş'e Kuran tilavetinden sonra dua edildiği esnada sahnedeki bayrakları alıp protokole saldırdı.

Saldırı sonrasında TamgaTürk'e konuşan Alparslan Türkeş'in eşi, Seval Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş Vakfı'ndan ilk günden beri rahatsız olduğunu söylemişti. Türkeş, “Alparslan Türkeş Vakfı, Başbuğ’un vefatının hemen akabinde kuruldu. Asıl amacı Başbuğ’un mezarının bakımını yapmak ve hatırasını yaşatmaktır. Ancak Devlet Bahçeli ilk günden beri vakıftan rahatsızdır. İlk günden beri vakfı istemiyor” ifadelerini kullanmıştı.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, kalabalık bir grupla Alparslan Türkeş Vakfı'na giderek vakıftkilere ''Başbuğumuzun ismini CHP'ye Mansur'a peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını soracağız'' şeklinde tehditler savurmuştu.

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