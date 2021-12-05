MHP, ‘Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’ kuracak: "Türkeş'in gerçek ailesi, MHP camiası ve ülkücü harekettir"

MHP ,Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’ kuracağını duyurdu.

Ankara'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Alparslan Türkeş Anması etkinliğine saldırı düzenlendi. MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ'un hedef göstermesinden sonra 50'ye yakın kişi, etkinliğin düzenlendiği salonun kapısında çevik kuvvet polislerinin beklemesine rağmen salona girerek, Alparslan Türkeş'e Kuran tilavetinden sonra dua edildiği esnada sahnedeki bayrakları alıp protokole saldırdı.

Saldırı tartışmalara neden olurken MHP'den yapılan açıklamada, "Kurucu liderimiz Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından MHP ve ülkücü harekete bırakılan manevi ve siyasi mirasın; vakıf görünümlü bir çatı altında örgütlenen maksatlı çevrelerce istismar gayretlerinin artması üzerine partimizce harekete geçilmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başbuğumuzun manevi mirasını korumak, adını, davasını ve bizlere emanet ettiği Türklük ülküsünü gerçek varisleri ve sahipleri olarak kıyamete kadar yaşatmak maksadıyla kendisinin adını taşıyan bir vakfın kurulması kararlaştırılmıştır.

Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı adını taşıyacak vakfın kuruluş çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır.

Vakfın kısa adı TATSAV olacaktır. TATSAV faaliyete geçtikten sonra Alparslan Türkeş'i ve onu banisi olduğu ülkücü hareketi bundan böyle hiç kimse istismar edemeyecektir.

Bunu yapan ailesi de olsa Alparslan Türkeş adının ve geride bıraktığı kutlu mirasın sinsi amaçlar için kullanışmasına müsaade edilmeyecektir.

Böylece, MHP'nin birlik ve bütünlüğünü bozmayı, ülkücü hareketin tarihi misyonunu engellemeyi, camiamızda ikilik çıkarmaya hedef alan entrikaların döndürülmesi çabalarına son verilmiş olacaktır. Merhum Alparslan Türkeş'in gerçek ailesi, MHP camiası ve ülkücü harekettir.

Milliyetçi-ülkücü harekette kan bağı değil, can ve inanç bağı, aidiyet hissi ve bilinci esastır.

Alparslan Türkeş'in gerçek evlatları onun yolundan hiç ayrılmamış MHP camiasının mensupları ve ülkücülerdir.

CHP belediye başkanı Mansur Yavaş'a ve Kripto Abla rolünü üstlenmiş Heval Meral'e hizmet eder hale gelen mevcut vakfı hiçbir ülkücü kabullenemez.

Mansur Yavaş vasıtasıyla CHP'nin siyaset değirmenine su taşıyan ve İP Müdiresi Meral Akşener'in kirli emellerine alet olan bir vakfı istemiyoruz.

MHP camiası ve ülkücü hareket olarak entrika müstahsili mevcut vakfı tanımıyoruz"

Ne olmuştu?

Ankara'da gerçekleştirilen Alparslan Türkeş Anması etkinliğine saldırı düzenlendi. MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ'un hedef göstermesinden sonra 50'ye yakın kişi, etkinliğin düzenlendiği salonun kapısında çevik kuvvet polislerinin beklemesine rağmen salona girerek, Alparslan Türkeş'e Kuran tilavetinden sonra dua edildiği esnada sahnedeki bayrakları alıp protokole saldırdı.

Saldırı sonrasında TamgaTürk'e konuşan Alparslan Türkeş'in eşi, Seval Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş Vakfı'ndan ilk günden beri rahatsız olduğunu söylemişti. Türkeş, “Alparslan Türkeş Vakfı, Başbuğ’un vefatının hemen akabinde kuruldu. Asıl amacı Başbuğ’un mezarının bakımını yapmak ve hatırasını yaşatmaktır. Ancak Devlet Bahçeli ilk günden beri vakıftan rahatsızdır. İlk günden beri vakfı istemiyor” ifadelerini kullanmıştı.

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