Seval Türkeş: Bahçeli, Türkeş’in ölümünden itibaren evimize savaş açtı, beni sürekli engelledi

Başbuğ Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği anma etkinliğine düzenlenen saldırıyı eleştirirken, MHP'yi sorumlu olarak gördüğünü söyledi. Türkeş ayrıca, “Sayın Bahçeli, Türkeş’in ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı" dedi.

Ankara’da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından, Alparslan Türkeş’in 104’üncü doğum günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında arbede çıktı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'na konuşan Seval Türkeş, “Bu saldırı iç çatışma çıkarmayı amaçlayan bir provokasyon gibi. MHP’nin direkt sorumluluğunu görüyorum. Eğer sorumluluğu yoksa, Sayın Bahçeli’nin Ankara İl Başkanı’nı görevden alması gerekiyordu. Türkeş, bugün yattığı yerden kalksa bu saldırganlar kaçacak delik arar. Böyle bir tablo hem utanç verici, hem de çok üzücü" dedi.

Türkeş, “Sayın Bahçeli, Türkeş’in ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı. Benim kendisine bir saygısızlığım olmadı ama o beni sürekli engelledi. Yıllardır bu baskının altındayız. MHP radikal bir değişime gitmediği sürece memleket huzur bulamaz" ifadesini kullandı.

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