Ahmet Kutalmış Türkeş'ten anma törenine saldırıya tepki: MHP'nin kontrolünde, polisin gözetiminde saldırdılar

Başbuğ Alparslan Türkeş'in oğlu, Ahmet Kutalmış Türkeş, Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği anma etkinliğine düzenlenen saldırıyı eleştirdi. MHP ve polisi suçlayan Kutalmış Türkeş, “Polis koruyor, kolluyor, gözetliyor. Biri bile kimseyi gözaltına almıyor. Hükümetin, Emniyet'in, İçişleri Bakanı'nın koruyup kollaması ile gözetimi altında yapılan bir saldırı olduğu çok net” dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Kutalmış Türkeş, “Türkeş, MHP'nin sahibi ve kurucusu. Bizim babamız. Adını taşıyan vakfı tabi ki biz kuracağız. Adını taşıyan vakıf doğum günü ve ölüm yıldönümünde onu anmayacak da ne zaman anacak? Anmasını içine sindiremiyorsa demek ki Alparslan Türkeş'e düşmanlar. Başka açıklaması olamaz” dedi.

“Bahçeli'nin, Teşkilat Başkanı'nın izni olmadan adım bile atamaz”

“Fatiha okunurken, içeriye giriyor, küfrediyorlar. Polis koruyor, kolluyor, gözetliyor. Biri bile kimseyi gözaltına almıyor. Hükümetin, Emniyet'in, İçişleri Bakanı'nın koruyup kollaması ile gözetimi altında yapılan bir saldırı olduğu çok net” görüşünü savunan Kutalmış Türkeş, MHP Ankara İl Başkanı’nı orada görenler olduğunu söyledi; “Ankara İl Başkanı ve Ankara Ocak'taki insanlar Bahçeli'nin, Teşkilat Başkanı'nın izni olmadan adım bile atamaz. Böyle bir şeyi kendi kendine yapması mümkün değil. Onların kontrolünde olduğu, onların talimatıyla yapıldığı çok net” diye konuştu.

“Türkeş'i anma toplantısını basarak, kendilerini ispatlamış oldular”

Kutalmış Türkeş, “Türkeş, onların sermayesi. Türkeşsiz bir hiçler. Bahçeli parti kursun, DB Partisi, bakalım kaç oy oluyor? Türkeşsiz hiç olduğu için o sermayeyi bizden bile kıskanıyor. Adımız Türkeş ama bizi de istemiyor partide. Esnaf dükkânı gibi akşam çıkarken kapatıyor, sabah canı isterse açıyor. Bir şirket gibi kullanıyorlar. O şekilde kullanmanın bedelini tarih önünde yok olarak, Türkeş'i anma toplantısını basarak, kendilerini ispatlamış oldular” ifadelerini kullandı.

“Kürsü devirip insanlara saldıranları polis izler mi?”

“İnanın, böyle bir şey beklemiyordum. İyi ki başka türlü olmamış. Silah çeken olurdu. Onlara da silah ve bıçak çeken olabilirdi. Hatta vakıf genel sekreterine kızdım. ‘Gelenlere meydan dayağı çekemeyeceksen bir daha böyle toplantı yapma’ dedim” diyen Kutalmış Türkeş, devamında yaşananları şöyle anlattı:

“Olaydan sonra 4-5 polis içeriye giriyor. Sanki polis gözetiminde girmiş, polis gözetiminde çıkmışlar. Kürsü devirip insanlara saldıranları polis izler mi? Birkaçını gözaltına almaz mı? ‘Bir dakika’ deyip dilekçe mi yazılması gerekir?

Yol verildiği kamera kaydıyla ortada. Ben babamın kabrine girerken önüme geçtiler. ‘Giremezsin’ diyorlar. Suç duyurusunda bulundum. Savcı ‘Soruşturmaya gerek yoktur’ dedi. Türkeş'i anma toplantısını basmak ne demek yani? Türkeş'in kurduğu teşkilattaki adamlar Türkeş'i anma toplantısını basıyor. Orayı bastığını zannedenler Türkeş'le ömründe konuşmamıştır. Türkeş'le konuşmamış adam bize Türkeşçilik oynuyor.”

“Suç duyurularını başlatacağız”

Yaşananları tarihi bir olay olarak nitelendiren Kutalmış Türkeş, “Suç duyurularını başlatacağız. Hiçbir şey çıkmasa bile fark etmez. Arşive girsin. Sonsuza kadar hükmeden kimse yok” dedi.

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