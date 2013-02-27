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Türk ve Tuğluk, Öcalan'ın mektubunu Kandil'e götürüyor

Çözüm sürecinde Abdullah Öcalan'ın muhataplarına iletilmesi için kaleme aldığı ve BDP'ye gönderdiği 3 mektuptan biri Kandil'e götürülüyor

27 Şubat 2013 14:27

DTK Başkanı Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ile Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, Abdullah Öcalan'ın yazdığı 3 mektuptan birini Kandil'e götürüyor.

Öcalan, BDP'ye gönderdiği mektupta 'BDP Eş Başkanlarına', Avrupa'ya gönderdiği mektupta 'Kongra- Gel Başkanlığına' ve Kandil'e gönderdiği mektupta ise 'KCK Yürütme Konseyi Başkanlığına' ifadelerini kullanmayı tercih etti.

Çözüm sürecinde Abdullah Öcalan'ın muhataplarına iletilmesi için kaleme aldığı ve BDP'ye gönderdiği 3 mektuptan biri Kandil'e götürülüyor.

Mektupta ilk adım olarak Haziran ayına kadar eylemsizlik kararı öngörüldüğü iddia edilmişti.

Öcalan'ın gönderdiği mektupta "Haziran ayına kadar eylemsizlik kararı"nın ardından, ikinci adım olarak "yeni anayasa"nın belirtildiği ve "Federasyon ve özerklik talebimiz yok. Üniter yapı korunmalı. Türkiye'nin bölünme ve Kürtlerin de haklarının alınmayacağı kaygısı olmamalı" ifadesinin yer aldığı öne sürülmüştü.


Mektupta neler var?


Ayrıntıları dün ortaya çıkan mektupta, ağırlıklı olarak Öcalan'ın Kürt sorununun tarihi süreci ve gelinen noktaya ilişkin uzun tahlilleri yer alıyor.

Ayrıca, mektupta, Öcalan'ın Türkiye'nin, Avrupa Yerel Yönetimler şartına getirdiği çekinceleri kaldırmasını istediği ve yeni anayasada etnik ve ve dini referanslara vurgu yapmadan, genel bir vatandaşlık tanımına yer verilmesi yönündeki beklentileri yer almıştı.

Mart ayı sonuna kadar mektuplara cevap verilmesi beklenirken, bu sürede kritik tarih olarak Nevruz'un kutlanacağı 21 Mart ön görülüyor.


Süreç nasıl başladı?


23 Şubat'ta BDP'li milletvekilleri Altan Tan, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı Adası'na gitmiş ve Abdullah Öcalan ile görüşmüşlerdi.

Öcalan, İmralı'ya giden 2. heyete, Kandil, BDP ve PKK’nın Avrupa kanadına verilmek üzere 3 mektup iletmişti.

 

Öcalan, Kandil'e en son 2011'de mektup yazmıştı


Abdullah Öcalan'ın, son olarak Oslo görüşmeleri kapsamında 6 Temmuz 2011 tarihinde Kandile, 'KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı' başlığı adı altında 6 sayfalık bir mektup yazdığı belirtildi.

Daha sonra KCK operasyonlarında fotokopileri ele geçirildiği belirtilen mektupta Öcalan, İmralı Adası'nda devlet heyeti ile yaptığı görüşmeleri ele almıştı.

Öcalan'ın Kandil'e yazdığı mektuptan kısa bir süre sonra 14 Temmuz 2011'de Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde PKK saldırısı sonucu 13 asker şehit olunca Oslo görüşmeleri de sona ermişti.

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