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Öcalan'ın mektubu BDP'ye ulaştı

Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi idaresine teslim ettiği belirtilen mektup BDP'ye ulaştı

26 Şubat 2013 13:11

Terör sorununu çözümü için Abdullah Öcalan’ın muhataplarına iletmek için hazırladığı 3 mektuptan biri BDP’ye ulaştı.
 
BDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Altan Tan, hafta sonunda İmralı’ya 2. ziyaret gerçekleştirdi.

Ercan Gürses'in ntvmsnbc'deki haberine göre, Görüşmenin ardından BDP’de dün toplantı yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan BPD Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan’ın çözüm sürecine ilişkin bir taslak metin üzerinde çalıştığını söyledi.

Eşbaşkan Demirtaş, “Öcalan 2-3 hafta içinde sürecin netleşmesi gerektiğini söylüyor” dedi.

Öcalan’ın görüşmede Kandil, BDP ve PKK’nın Avrupa kanadına verilmek üzere 3 mektup hazırladığı belirtildi.

MİT’e teslim edilen mektuplar üzerindeki inceleme tamamlandı. BDP için yazılan mektup, partinin Genel Merkezi’ne bu sabah saatlerinde ulaştı.

Mektubun partiye ulaşmasının ardından gözler BDP’nin TBMM’de yapacağı Grup Toplantısı’na çevrildi.

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