İmralı mektubundan: Federasyon ve özerklik talebimiz yok, üniter yapı korunmalı

Abdullah Öcalan'ın barış sürecine ilişkin yol haritası ve görüşlerini içeren mektup BDP'ye ulaştı. Mektupta ilk adım olarak Haziran ayına kadar eylemsizlik kararı öngörüldüğü iddia edildi.

Öcalan'ın gönderdiği mektupta "Haziran ayına kadar eylemsizlik kararı"nın ardından, ikinci adım olarak "yeni anayasa"nın belirtildiği ve "Federasyon ve özerklik talebimiz yok. Üniter yapı korunmalı. Türkiye'nin bölünme ve Kürtlerin de haklarının alınmayacağı kaygısı olmamalı" ifadesinin yer aldığı öne sürüldü.