T24 LogoT24 Logo
Gündem

İmralı mektubundan: Federasyon ve özerklik talebimiz yok, üniter yapı korunmalı

Abdullah Öcalan'ın mektubu, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a götürüldü

26 Şubat 2013 21:59

 

 
Abdullah Öcalan'ın barış sürecine ilişkin yol haritası ve görüşlerini içeren mektup BDP'ye ulaştı. Mektupta ilk adım olarak Haziran ayına kadar eylemsizlik kararı öngörüldüğü iddia edildi.
Öcalan'ın gönderdiği mektupta "Haziran ayına kadar eylemsizlik kararı"nın ardından, ikinci adım olarak "yeni anayasa"nın belirtildiği ve "Federasyon ve özerklik talebimiz yok. Üniter yapı korunmalı. Türkiye'nin bölünme ve Kürtlerin de haklarının alınmayacağı kaygısı olmamalı" ifadesinin yer aldığı öne sürüldü.  
BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş dün (25 Şubat 2013) yaptığı açıklamada, Öcalan'ın çözüm sürecine ilişkin hazırladığı taslak metinleri birkaç gün içerisinde göndereceğini açıklamıştı.

ETİKETLER

imralıabdullah öcalanmektup

İlgili Haberler

Öcalan'ın BDP'ye gönderdiği mektubun detaylarına ulaşıldı!

Öcalan BDP'ye gönderdiği mektupta 3 aşamalı formülden söz etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24