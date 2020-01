Eyüp Can'dan Öcalan iddiası: Bu süreçte affı konuşmak onursuzluktur

Habertürk TV spikeri Ece Üner'in hazırladığı Akşam Raporu'na konuk olan Radikal gazetesi yayın yönetmeni Eyüp Can, kamuoyuna en çok rahatsızlık veren Öcalan'a ev hapsi verileceği iddialarıyla ilgili çarpıcı bir ifşaatta bulundu. Can'ın iddiasına göre Öcalan, "ev hapsi ya da af benim için onursuzluktur" dedi.

'Provokasyon olmazsa 21 Mart'ta ateşkes çağrısı gelebilir'

Gazetesindeki köşesinde sürece dair çarpıcı kulisler paylaşan Eyüp Can, "İmralı üzerinden yürüyen çözüm sürecinin neresindeyiz nereye yürüyoruz?" sorusuna yanıt verdi. Sürecin nasıl devam edeceği ve İmrlaı'da görüşmelerin içeriğine dair iddialı yorumlar yapan Eyüp Can, PKK yönetiminin Öcalan'a karşı çıkmayacağını, Kürt cephesinin sürecin tarihi niteliğini kavradığını söyledi. Can “21 Mart’ta bir provokasyon olmazsa ateşkes çağrısı gelebilir” diyerek umut verdi.

'Mektupları muhataplarına devlet iletecek'

O mektuplar orada ve hazırdı ama heyete verilmedi. Mektupları ilgili yerlere devlet iletecek. Taslak denilen metin de mektup değil. Bu süre. kamuoyuna duyurulmadan önce başlamıştı zaten. İmralı'ya giden ilk BDP heyetine karşı Öcalanbir çözüm iradesi göstermişi elini taşın altına sokacağını söylemişti. İki taraf da ne olduğunu biliyor şifaen. Bu mektuplarla bir resmiyet kazanacak süreç. Mektuplardan sonra PKK'dan ateşkes açıklaması gelecek. Adım adım süreç işliyor.

'Öcalan'a karşı çıkan olursa marjinalleşir'

PKK'nın içinde bazı farklı düşünceler olsa da oturup kendi aralarında ilk mesajı günlerce tartıştılar. Sonrasında da Öcalan'a şu mesajı gönderdiler. PKK silah bırakmaya çok istekli değil. Bunun için de güvenlik başta olmak üzere kendilerince bir çok sebep saydılar. Öcalan ise sürece inandığını ve bir yol haritası göndereceğini söyledi. PKK içinde bu sürece inanmayan insanlar var ve olmaya devam edecek. Öcalan eğer PKK'ya sınır dışına çekil derse o noktada PKK yönetimi oturacak ve ya kollektif hareket edecek ya da etmeyenler ayrılacak. Eğer PKK sınır dışına çıkma kararı gelirse PKK içindeki aykırı gruplar marjinalleşecektir. Birileri biz silahlı mücadeleye devam edeceğiz diye ayrılabilir ama Öcalan'ın iradesi tam bir yetkiye dahip örgüt açısından.

'Öcalan'ın çağrısından sonra Kandil esirleri bırakacak'

Öcalan bir temenni ve tavsiye gibi ifade etti. Onların sağlığı dedi, ailelerine kavuşmalarını temenni etti. Böyle bir adım kamuoyunda büyük bir olumlu hava oluşturacak, güven verici bir adım olacaktır. Bu insanları bırakarak işe başlayabilir Kandil. Ben Öcalan'ın bu çağrısından sonra böyle bir adım atılacağını düşünüyorum.

'Provokasyonlara karşı bir direnç oluştu'

Türkiye sınırlarını aşmış bölgesel bir sorundan söz ediyoruz. O nedenle gerçekçi olmak gerekiyor. Allah göstermesin bir bomba patlar ve bütün iklim değişir. Paris'te olanları gördük. Ama bu tür provakasyonlara karşı da bir direnç oluşmuş durumda. Çünkü insanlar bıktı artık. Türk de Kürt de akan kanın bitmesini istiyor. Bir momentum da yakalanmış durumda. Bakış açısı değiştiği için yeni bir süreç var. İran mesela bu süreçten rahatsızdır. Resmi olarak böyle açıklamaz ama PKK'nın Türkiye üzerindeki baskısını zevlke izliyor. Böyle ülkeler var ama var diye biz bir şey yapmayacak mıyız?

'PKK-BDP cephesi dikkatli bir dil kullanıyor'

Öcalan daçok tedirgin. Kendisini ziyaret eden BDP heyetine çok dikkatli olun, dilinize dikkat edin, bu süreç provakasyonlara açık diye duyarılık çağrısı yapıyor. Bu temkinlilik hali iyi bir şey. Ama bu sürecin de işlemesi gerekiyor. Demirtaş da dikkatli bir dil kullanıyor. Hem kendisi kullanıyor hem de sürecin bütün tarafları hassas davranıyor. Demek ki bu süreç onlar açısından tarihi olarak görülmeye başlandı. Ya bu adımlar atılacak ya da hepimiz büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağız.

'Bu çözüm sürecinde anadilde eğitim yok'

Sınır dışına çekilmenin kesin bir tarihi yok. Anadilde eğitim siyasi değil pedogojik bir mesele. Ama bunun bir alt yapısını hazırlamak gerekiyor. Türkiye'in resmi dili Türkçe ama insanların kendi ana dillerini öğrenmeleri bizi bölmez, bizi geliştirir. Bunlar birliğimizi bozacak şeyler değil. Bu süreçte anadilde eğitim yok. Sadece anadilde eğitimin önündeki engeller kalkacak. Eğer Türkiye o olgunluğu yakalarsa bu gündeme gelebilir.

'Öcalan "Af ya da ev hapsi tarışması benim için onursuzluktur" dedi

Genel af konusu şehit ailelerini üzüyor doğal olarak. Zaten PKK ve Öcalan da "af" kavramını kabül etmiyor. "Biz suç işlemedik ki edilelim" diyorlar. Hatta Öcalan, kendi durumu için "af ya da ev hapsini tartışmak benim için onursuzluktur" diyor. Burada önemli olan çözüm sürecidir. Bu süreç ilerledikçe herkes özgürleşecek.