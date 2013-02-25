Eyüp Can: Öcalan Nevruz'da ateşkes çağrısı yapacak

BDP'li Altan Tan, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından yapılan açıklamayı kaleme alan Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can, Öcalan'ın 21 Mart'ta kutlanacak olan Nevruz'da ateşkes çağrısı yapacağını iddia etti.

Eyüp Can'ın, ateşkes çağrısı yapılacak iddiasında bulunan yazısının ilgili bölümü şöyle:

'İlk adım atılıyor'

Şimdi ikinci heyetin İmralı ile görüşmesinde neler konuşulduğuna bakalım.

Önceki akşam Pervin Buldan, Öcalan’ın ağzından ilk açıklamayı yaptı. “Bu görüşme tarihi bir adımdır. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bütün taraflar bu süreçte çok dikkatli ve duyarlı olmalıdır. Devletin ve PKK’nin elinde tutsaklar var. PKK tutsaklara iyi davranmalıdır ve umarım en kısa zamanda evlerine ulaşırlar.”

Resmi açıklama kısa ve net. Perde arkası ise daha detaylı. Şimdi nihayet onca hazırlık görüşmesinden sonra merdivenin ilk basamağına ilk adım atılıyor. Öcalan 21 Mart’ta yani Nevru’da kalıcı bir barış için PKK’ya çatışmasızlık/ateşkes çağrısı yapacak. Bu çağrıyı bizzat kendisi yapacak. Kendisini ziyaret eden ikinci heyete bu konudaki kararlılığını çok net bir biçimde ifade etmiş. Bu çağrıyı 21 Mart’ta yapmak istemesinin birçok sebebi var.

Öncelikle sembolik…

Çünkü Nevruz ateşi hem Kürtler hem de Türkler için baharın ve barışın sembolü.

'Mayıs-haziranda çekilme'

Öcalan kendisini ziyaret eden heyete çözüm sürecine dair ne düşündüğünü anlattı. Ayrıca 3 bölümden oluşan 3 kopya Kandil, Avrupa ve BDP’ye yazılmış mektuplar da var. Öcalan bu mektuplarda PKK’nın silah bırakmasıyla sonuçlanacak barış sürecinin nasıl sağlanacağını adım adım anlatıyor. Öcalan, mektupları heyete vermedi. Mektuplar bu hafta iletilecek. BDP de mesajların Avrupa ve Kandil’e nasıl ileteceğini konuşacak.

Atılacak adımlardan en önemlisi de 4 bin civarındaki militanın sınır dışına nasıl çıkacağı. Bu da merdivenin ikinci basamağı. Öcalan, nevruzdaki ateşkes çağırısından sonra mayıs-haziran gibi çekilme için de adım attıracak. Türkiye, herhangi bir müdahale olmayacağı garantisi verdikten sonra mayıs-haziranda da çekilme takvimi işlemeye başlayacak.