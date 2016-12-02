Türk Lirası, Suriye Lirası karşısında yüze 10 değer kaybetti

Türk Lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. 6 yıldır savaşla boğuşan Suriye'nin para birimi (Suriye lirası), son 1 ayda Türk Lirası karşısında yüzde 10'a varan bir değer kazandı.

1 Kasım'da 1 TL, 68.5 Suriye lirası iken, 1 Aralık itibariyle bu rakam 60.8'e geriledi. Son kur itibariyle 1 TL, 61.03 Suriye lirası. Suriye, gıda ürünlerinin üretiminde büyük bir düşüş yaşarken, yüksek enflasyon ve petrol kesintileri nedeniyle de zor günler yaşıyor. Suriye lirasının değeri de, bir süredir dolar karşısında muazzam bir gerilemeyle karşı karşıyaydı.