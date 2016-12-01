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Yabancılar geçen hafta 980 milyon dolarlık satış yaptı

Merkez Bankası tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı

01 Aralık 2016 21:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Kasım haftasında net 11 milyon dolarlık hisse senedi ve 969,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 24,9 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 36 milyar 456,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 25 Kasım haftasında gerçekleştirilen satış ve hisse senedi değerlerindeki azalışla 34 milyar 980,8 milyon dolara geriledi. BIST 100 endeksi geçen hafta dolar bazında yüzde 3,62 değer kaybetmişti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, aynı dönemde yapılan 969,2 milyon dolarlık net satış, DİBS değerlerindeki düşüş ve dolar kurundaki yükselişle 29 milyar 735,2 milyon dolardan 27 milyar 619,1 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 24,9 milyon dolarlık net alışla 876,3 milyon dolardan 901,2 milyon dolara yükseldi.

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