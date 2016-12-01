Dolar ve Euro tüm zamanların rekorunu kırdı

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Yeni anayasa değişikliği üzerinde uzlaştık" açıklamasından sonra güne 3.43 seviyelerinden başlayan dolar 3.50'yi Euro'da 3.73'e çıkarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Dolar gece yarısı itibariyle 3,5022, euro 3,7358'den işlem görüyor.



Türkiye'de bu sabah özel tüketim vergisi (ÖTV) alkollü içeceklerde yüzde 10 ve sigaralarda 7 kuruş olarak artırıldı. Uzmanlar bu ÖTV artışının enflasyona 25 - 30 baz puan arasında yansıyacağını belirtiyor.

"TL'de ayrışma olduğu doğru"





Başbakan Binali Yıldırım, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuştu. TL'deki değer kaybından bahseden Başbakan, "TL'de bir ayrışmamız olduğu doğru. Tüm para birimleri yüzde 5-6 yaptıysa bizimki 2 katı yaptı. Bunu da biliyoruz, bunun sebeplerini de biliyoruz. Unutmayalım Türkiye 4 ay içinde uçurumun eşiğinden döndü." yorumunu yaptı.



"Dalgalanma 1.5 ay daha sürecek"



Piyasalardaki dalgalanmanın 1-1.5 ay daha sürebileceğini söyleyen Başbakan "20 Ocak'a kadar, ABD'de yeni başkan iş başına geldiktan sonra öngörülebilirlik artacak" dedi.

"Türk Lirası'ndaki değer kaybı canımızı sıkıyor"





TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan toplantıdaki konuşmasında TL'deki değer kaybına dikkat çekti.



Özilhan "Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürerse enflasyona etkisi kaçınılmaz. Riskin büyüklüğü nedeniyle önlemlerimizi bugünden almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes de toplantıda yaptığı konuşmada Symesi "Parası en fazla değer kaybeden ülkelerden olmamızı düşünmeliyiz.... Acilen bir büyüme hikayesi yaratmamız gerekiyor" diye konuştu.