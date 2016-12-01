TÜSİAD'dan 'dolar' açıklaması: Liradaki değer kaybı canımızı sıkıyor!

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, "TL'deki değer kaybı canımızı sıkıyor" dedi. Özilhan, "Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürerse enflasyona etkisi kaçınılmaz. Riskin büyüklüğü nedeniyle önlemlerimizi bugünden almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Tablo karamsar"

TÜSİAD'ın bugün düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu toplantısında iş dünyası özellikle kurdaki yükselişin endişe verici boyutlarda olduğuna dikkat çekerek ekonomiye dair karamsar bir tablo çizdi.

Siyasi gelişmeler ve ekonomik büyüme üzerindeki riskler de gündemdeydi.

Symes, "Öfkeli popülizm demokratik ülkeleri etkiliyor. Zaman kısıtlı hale geldi, 4 yıldır ekonomi potansiyelin altında büyüyor" şeklinde konuştu.

Symes, "Temizlik operasyonları ekonomi aktörlerinde güven bunalımı yaratıyor. Yargıda liyakat bazında istihdam politikası uygulanması gerekir. Normalden ne kadar uzaklaşırsak normalleşmeye ulaşmamız o kadar zorlaşır. ABD'nin dünya ile ilişkilerini nasıl kurgulayacağı Türkiye için önemli. AB ile Türkiye ilişkileri çok boyutludur. İdam cezası tartışmalarını sakıncalı buluyoruz" dedi.

"Önlemlerimizi almamız gerekiyor"

İş adamı Tuncay Özilhan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olarak yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisine dair endişelerini dile getirdi.

Özellikle kurdaki hareketlerin etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özilhan, "TL'deki değer kaybı canımızı sıkıyor. Değer kaybı sürerse enflasyona etkisi kaçınılmaz. Riskin büyüklüğü nedeniyle önlemlerimizi bugünden almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Tuncay Özilhan, "Yapmamız gereken şey huzur ve güven ortamını bir an önce tesis etmek. Darbe girişimi devlet kurumlarının zafiyetini gözler önüne serdi. AB-Türkiye ilişkilerinin gerilmiş olmasını endişe ile izliyoruz" dedi.

"Yatırım kararları alınamıyor" diyen Özilhan, dış dünya ve ekonomik belirsizliklerin üzerine bir de toplumsal huzursuzluğun eklendiğini söyledi.