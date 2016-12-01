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Ekonomi

Morgan Stanley'in dolar/TL tahmini 3,70!

Morgan Stanley 2017'de doların TL karşısında 3.70'e yönelmesini bekliyor

01 Aralık 2016 21:12

Morgan Stanley 2017 yılında doların TL karşısında 3.70 seviyesine yönelmesini bekliyor. Morgan Stanley, zayıf lira konusunda sebeplerden çok semptomlara odaklanıldığını belirtti.

Morgan Stanley analistlerinin bir e-posta notunda, doların lira karşısında altı ay içerisinde 3.60 seviyesine geleceği belirtildi.

Raporda, “Bu tahmin Bloomberg tarafından yayınlanan tahminlerin kötümser kısmında yer alıyor, buna karşın fikir birliğinin yakında bizim tahminimize doğru kayacağını düşünüyoruz” ifadesi yer aldı.

Söz konusu tahminlerin beklenenden hızlı gerçekleşmesi riski olduğu belirtilen raporda, hükümetin döviz cinsinden alacakları TL'ye çevirme adımlarının, TL'deki zayıflığın sebeplerinden daha çok kuru etkileyen sorunların semptomlarını hedeflediği ifade edildi.

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