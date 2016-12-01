Dolarda son durum ne?

Euro ve dolar dalgalanma gösterirken, Euro güne 3,6430 satış rakamıyla, dolar ise 3,4236 satış rakamıyla başladı. Geçen haftayı rekorlarla kapatan dolar bu hafta 3.41-3.43 seviyelerinde devam ederken bugün 3.44 seviyesine kadar yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretimini sınırlama konusunda anlaşmaya varmasıyla petrol 50 doları aşarken, ABD ekonomisinde iyileşmeye işaret edilen verilerle dolar yeniden 3.44 lira sınırına dayandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,4320, euro 3,6450 liradan güne başladı. Kapalıçarşıda 3,4300 liradan alınan dolar 3,4320 liradan satılıyor. 3,6430 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,6450 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,4240 lira, euronun satış fiyatı ise 3,6420 lira olmuştu.

OPEC'te 2008'den beri bir ilk

OPEC'in dün Viyana'daki toplantısından, 2008 yılından bu yana ilk kez petrol üretiminde kesinti yapılması yönünde bir karar çıktı. OPEC yeni anlaşmayla Ocak 2017 itibariyle üretimini günlük 1.2 milyon varil azaltacak. Dün ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi beklentilerden güçlü geldi. İstihdam Kasım ayında 216 bin artarak 170 bin olan beklentiyi aştı.

Küresel piyasalar

Petrol fiyatları ve enerji hisseleri dün OPEC'in ham petrol üretiminin sınırlandırılması konusunda bir anlaşmaya varması ile yükselirken, dolar ve tahvil getirileri de petrol fiyatlarındaki artışın sonucu olarak enflasyonun hızla artacağı ve daha yüksek faiz oranlarına neden olacağı beklentileriyle keskin yükseliş gösterdi. OPEC dün gerçekleştirdiği toplantısında 2008'den bu yana ilk defa petrol üretiminin sınırlanması konusunda bir anlaşmaya varırken, küresel petrol fiyatlarında son iki yılda yaşanan yüzde 50'den fazla kaybın ardından harekete geçti.

OPEC üyesi olmayan Rusya da 15 yıl aradan sonra üretim kesintilerine katılacak. Asya'da borsalar bu sabah itibariyle genel olarak yükseliş trendindeler. Japonya dışındaki Asya Pasifik piyasalarını takip eden MSCI endeksi yüzde 0.4 yükselirken, Shanghai endeksi yüzde 0.7 ve zayıflayan yenden destek bulan Japonya Nikkei endeksi de yüzde 2'den fazla artış gerçekleştirdi. OPEC kararından bu yana yükselen dolar, yen karşısında 114.830 seviyesine kadar çıkarak 9.5 ayın en yüksek seviyesini görürken, dolar endeksi de artış kaydetti.

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 74.059,62 puandan başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi 64,43 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile finansal kiralama ve faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,33 ile gıda içecek oldu.



BIST 100 endeksi, dün, ABDde kişisel gelir ve harcamalar verilerinin olumlu gelmesinin ardından, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin negatif etkisiyle yüzde 0,28 değer kaybederek günü 73.995,20 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise Avrupa ve ABDde açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 73.400 seviyesinin destek, 75.500 seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.