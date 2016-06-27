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Dünya

Türk istihbarat raporundan: Mısır yönetimi PKK'yla 3 kez buluştu

PKK'nın Türkiye’deki Mısırlı Müslüman Kardeşler üyelerine karşı eylem yapacağı iddia edildi

27 Haziran 2016 10:17

Mısır’da Sisi yönetiminin geçen yıl aralık ayında PKK ile temasa geçtiği ve son altı ay içinde başkent Kahire'de üç kez bir araya geldiği iddia edildi. İstihbarat birimlerinin raporunda, Mısır yönetiminin PKK’nın Suriye kolu olduğu belirtilen PYD’ye de Kahire’de temsilcilik izni için onay verdiği ifade edildi.

Türk istihbarat birimleri, Mısır’daki Abdülfettah Sisi yönetiminin PKK ile ilişkiye geçtiğini tespit edip rapor hazırladı. Hürriyet’ten Uğur Ergan'ın haberine göre, raporda, Mısır’ın PKK ile yakın ilişki kurduğu ve işbirliği içinde olduğu iddia edildi. Raporda yer alan bazı bilgiler şöyle:

 

Para ve silah transferi

 

“Mısır ile PKK arasındaki ilk temas Irak Merkezi Hükümeti aracılığıyla başladı. Geçen yıl aralık ortalarında PKK’lı alt düzey bir heyetin Bağdat’a gidişine izin verildi. PKK heyeti Bağdat’taki Mısır Büyükelçiliği’nden aldığı vizeyle Kahire’ye gitti.

"Aralık ayındaki ilk temasta, en kısa sürede Kahire’ye ikinci bir ziyaretin yapılması kararlaştırıldı. Ocak 2016’da daha yetkili bir PKK heyeti Kahire’ye giderek Mısır İstihbarat Servisi’nden bazı üst düzey yöneticilerle görüştü. Mısır, ilk kez bu görüşmede PKK’ya destek olabileceği mesajını verdi. Bu görüşmeden sonra Mısır, PKK’ya bir miktar silah ve para transfer etti.

"Mısır ile PKK arasındaki son görüşme Nisan 2016’da yapıldı. Bu görüşmede PKK heyeti, ‘KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Fatma Adır kod adlı Gülüşan Eksen, KCK Dış İlişkiler Sorumlusu Demgat Agit kod adlı Seyithan Ayaz, Aldar kod adlı Velid Halil ile kod adı Azad olan ve isimleri tespit edilemeyen iki kişi’ olmak üzere toplam 7 kişiden oluştu.”

Raporda ayrıca, birçok Avrupa ülkesinden sonra Mısır yönetiminin de PYD’nin Kahire’de temsilcilik açmasına yeşil ışık yaktığı belirtildi.

 

İhvan'a karşı eylem

 

Rapordaki iddialara göre, son görüşmede PKK’nın Türkiye’de Mısırlı İhvan (Müslüman Kardeşler) örgütü mensupları hakkında istihbarat toplaması, gerektiğinde örgüt üyelerine karşı eylem yapılması, Kahire’de PYD ve KCK’nın temsilcilik açması, Mısır’ın terör örgütüne para ve silah yardımı yapmaya devam etmesi ve düzenli görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Nisan ayından bu yana yeni bir buluşma tespit edilemedi.

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MısırAbdülfettah SisiPKKKahireMüslüman Kardeşler

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