Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a 'Mursi' kınaması: Derin kaygı ile karşılıyoruz

Mısır’da devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin casuslukla yargılandığı davada, yasa dışı bir örgütün lideri olmak suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi.

Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, kararın Mısır'ın huzur ve istikrarına katkı sağlamayacağına inanıldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş olan ve 2013 yılından bu yana tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Sayın Mursi’nin müebbet hapis cezasına çarptırılmasını derin kaygıyla karşılıyor ve kınıyoruz."

Mursi, Katar’a belge sızdırmakla suçlanıyordu.

Avukatı, AFP ajansına Mursi’nin casusluktan aklandığını ancak yasa dışı bir örgütün lideri olmak suçundan hüküm giydiğini söyledi.

İki gazeteciye idam cezası

Duruşmada, ikisi Al Jazeera muhabiri altı kişi de idam cezasına çarptırıldı.

Muhabirlerin, gıyaplarında bu cezaya çarptırıldıkları belirtildi.

2012’de Mısır’ın seçimle iş başına gelen cumhurbaşkanı olan Mursi, bir yıl sonra askeri darbeyle devrilmişti.

Daha sonra Mursi ve lideri olduğu Müslüman Kardeşler hakkında birçok dava açıldı.

Müslüman Kardeşler yasa dışı ilan edilirken, İslamcı hareketin on binlerce üyesi hapsedildi.

Mursi daha önce başka davalardan bir idam bir de müebbet cezası almıştı.

Al Jazeera, idama çarptırılan muhabirlerinin Arapça Servisi'nin eski başkanı İbrahim Helal ve geçen yıla kadar kurumda çalışan Alaa Sablan olduğunu açıkladı.

Merkezi Doha'da bulunan Al Jazeera, Müslüman Kardeşler yanlısı Rassd News adlı kanalın bir muhabirinin de idam cezası aldığını belirtti.

Mısırlı yetkililer, Al Jazeera'yı Müslüman Kardeşler'in sözcüsü olmakla suçluyor.

Katar Müslüman Kardeşler'i destekliyor. Al Jazeera'nın yayınları kısmen Katar kraliyet ailesi tarafından finanse ediliyor.