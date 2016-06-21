T24 LogoT24 Logo
Gündem

‘PKK’lıların kaçmasına yardım ettiği’ iddiasıyla tutuklanan gardiyan ölü bulundu

Gardiyanın intihar ettiği öne sürüldü

21 Haziran 2016 19:26

Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan 6 PKK'lının Mart ayında firar etmesine yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan 3 kişiden biri olan infaz koruma memuru Mahmut Uzunkaya, kaldığı Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu. Uzunkaya’nın intihar ettiği öne sürüldü.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Şahismail Gezici’nin haberine göre, Diyarbakır Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda 6 Mart günü tünel kazan PKK'lı tutuklular Diyar Kaydu, Osman Kılıç, Devrim Kavak, Ulaş Arslan, Beşir Arcagök ve Ramazan Arslan firar etti. Firar edenlerden Diyar Kaydu, Osman Kılıç ve Devrim Kavak'ın 25 Eylül 2013 tarihinde Bingöl M Tipi Cezaevi’nden tünel kazarak kaçan ve daha sonra yakalananlar arasında bulunduğu belirtildi. Firar soruşturması kapsamında aralarında Mahmut Uzunkaya'nın da bulunduğu 3 infaz koruma memuru 'kaçmaya imkan sağlama' suçlamasıyla tutuklandı.

 

İntihar etti iddiası

 

Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan infaz koruma memuru Mahmut Uzunkaya, yargılaması devam ederken, bu sabah saatlerinde koğuşunda ölü bulundu. Uzunkaya’nın kaldığı koğuşta yatak çarşafını boynuna doladıktan sonra ranzaya bağlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

PKKfirarinfaz koruma memuruintiharElazığ E tipi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24