‘PKK’lıların kaçmasına yardım ettiği’ iddiasıyla tutuklanan gardiyan ölü bulundu

Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan 6 PKK'lının Mart ayında firar etmesine yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan 3 kişiden biri olan infaz koruma memuru Mahmut Uzunkaya, kaldığı Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu. Uzunkaya’nın intihar ettiği öne sürüldü.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Şahismail Gezici’nin haberine göre, Diyarbakır Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda 6 Mart günü tünel kazan PKK'lı tutuklular Diyar Kaydu, Osman Kılıç, Devrim Kavak, Ulaş Arslan, Beşir Arcagök ve Ramazan Arslan firar etti. Firar edenlerden Diyar Kaydu, Osman Kılıç ve Devrim Kavak'ın 25 Eylül 2013 tarihinde Bingöl M Tipi Cezaevi’nden tünel kazarak kaçan ve daha sonra yakalananlar arasında bulunduğu belirtildi. Firar soruşturması kapsamında aralarında Mahmut Uzunkaya'nın da bulunduğu 3 infaz koruma memuru 'kaçmaya imkan sağlama' suçlamasıyla tutuklandı.

İntihar etti iddiası

Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan infaz koruma memuru Mahmut Uzunkaya, yargılaması devam ederken, bu sabah saatlerinde koğuşunda ölü bulundu. Uzunkaya’nın kaldığı koğuşta yatak çarşafını boynuna doladıktan sonra ranzaya bağlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.