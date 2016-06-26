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Emniyet: PKK ve sol örgütler hâkim, savcı ve generallere siyanürlü tuzak kurabilir

Emniyet'in bilgi notunda örgütlerin elinde Türkiye'ye gönderilmek üzere siyanür olduğu iddia edildi

26 Haziran 2016 15:08

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilin emniyet müdürlüklerine gönderdiği 4 Haziran 2016 tarihli gizli ibareli yazıda “PKK ve sol örgütlerin hâkim, savcı, generallere yönelik siyanür ve hayat kadını kullanarak tuzak hazırlamayı planladıkları" uyarısında bulundu.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, nilgi notunda, örgütün elinde Türkiye’ye gönderilmek üzere siyanür bulunduğu ve siyanürün güvenli bir şekilde taşınması için kurye arayışında olduğu bilgisi yer aldı. Örgütün en önemli eylem staratejisinin bombalı araçlar olduğu belirtilen yazıda, bu kapsamda oldukça çok sayıda araç satın alındığı bilgileri yer aldı. Söz konusu araçların önemli kısmının temin edildiği aktarılarak, tespitinin zorlaştırılması amacıyla kiralık veya çalıntı araçlar kullanılmadan doğrudan satın alma yolunun seçildiği vurgulandı. ‘Sol örgütler” diye belirtilen grupların Türkiye’de hâkim, savcı ve generallere yönelik suikast, sabotaj ve zehirleme türünde eylemler yapılabileceği uyarısı yapılarak, ayrıca İstanbul, İzmir ve Antalya’da görev yapan hâkim ve savcılara hayat kadınları aracılığıyla ‘tuzak’ kurulmasının planlandığı belirtildi. Yazıda, ‘Karadeniz hücreleri’ diye tanımlanan grupların aktif hale getirildiği, özellikle Rize’de eylem yapılmasının planlandığı bilgileri yer aldı.

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