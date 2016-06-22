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6 PKK’lının firar etmesinden sorumlu tutulan memur, koğuşunda ölü bulundu!

İnfaz koruma memurunun kendini demir korkuluklara astığı iddia edildi

22 Haziran 2016 00:42

Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden firar eden 6 mahkûmun firar etmesiyle ile ilgili Elazığ E Tipi Cezevi'nde tutuklu bulunan bir infaz koruma memuru koğuşunda ölü bulundu.

Hürriyet’in haberine göre, Diyarbakır’da firar eden mahkumlarla ilgili 4 aydır Elazığ’da tutuklu bulunan Ceza İnfaz Koruma Memuru Mahmut U., sabah saat 07.00 sıralarında çarşafla kendini pencerenin demir korkuluklarına astığı iddia edildi. Arkadaşları tarafından asılı bulunan ve indirilen Mahmut U. yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mahmut U.’nun cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

 

Ne olmuştu?

 

5 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan terör örgütü üyesi 6 mahkum firar etmişti. Firar eden mahkûmlarla ilgili yapılan soruşturmada ‘Kaçmaya İmkan Sağlama’ suçundan aralarında cezaevinde görevli infaz koruma memuru Mahmut U. ile birlikte 3 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan 3 şüpheli 17 Mart 2016 tarihinden itibaren Elazığ E Tipi Ceza infaz kurumundaydı.

 

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