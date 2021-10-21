Türk basınında tek başına bir kurumdu; Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı

Dış haberler alanında Türk basınında bir ekol olan ve 70 yılı aşkın gazetecilik hayatının 67 yılını aralıksız Milliyet'te geçirerek benzersiz bir istikrar çizgisi sergileyen Sami Kohen son yolculuğuna uğurlandı.

Kohen için bugün 13.30’da Neva Şalom Sinagogu’nda tören düzenlendi.

ürkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto bir konuşma yaptı. Başkan Olcayto yaptığı konuşmada “Biz gazetecilerin sevdiği saydığı bir yazardı. O nedenle ülkemizde saygı gördü. Uluslararası alandan gazetecilere kadar birçok insanın sempatisini topladı. Onu kaybetmenin acısını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak yüreğimizde yaşıyoruz. Hem cemaatine, hem de uzun yıllar çalıştığı gazetesine bağlı bir ustamızdı. Cemiyeti'ne de çok bağlılık gösterir, çağırdığımız her toplantıya da mutlaka gelir, Cemiyete yardımcı olmaya çalışırdı. Onu saygı ile anıyorum, ailesine, yakınlarına sevdiklerine, cemaatine saygılarımı sunuyorum” dedi.

Törenin ardından Sami Kohen’in cenazesi Ulus Musevi Mezarlığı’nda defnedilecek.

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