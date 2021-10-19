Gazeteci Sami Kohen, 21 Ekim'de son yolculuğuna uğurlanacak

İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu 93 yaşında yaşamını yitiren gazeteci-yazar Sami Kohen'in cenazesi, 21 Ekim'de Neva Şalom Sinagogu'nda düzenlenecek törenin ardından Ulus Musevi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gazeteci-yazar Sami Kohen, dün akşam İstanbul'da yaşamını yitirdi. Abdi İpekçi'nin davetiyle çalışmaya başladığı Milliyet'te 1954'ten beri diplomasi ve dış politika konularında haber ve yazılara imza atan Kohen, Türk basınını ilk kez dış haberler sayfasıyla tanıştırmıştı.

Evli ve iki çocuk babası olan Kohen, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Sami Kohen'in cenazesi 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13:30’da Neva Şalom Sinagogu’nda düzenlenecek törenin ardından Ulus Musevi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Sami Kohen kimdir?

Gazeteci Albert Kohen'in oğlu olan Sami Kohen, 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Kohen, 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini, babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adlarıyla yayınladı.

Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalışan Kohen, 1954 yılında Milliyet gazetesine katıldı. Kohen, Milliyet gazetesinde köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazdı. 1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet gazetesinde yazarlık yapan Kohen, anılarını toplandığı "Sami Kohen Dünyanın Yazısı" adı kitabı 2007 yılında yayımladı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Basın Şeref Kartı sahibi olan Kohen, 2001 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştü.