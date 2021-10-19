TGC: Çok uzun yıllardır aralıksız gazetecilik ve yazarlık yapan Sami Kohen'i ne yazık ki kaybettik

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, dış haberler alanında Türk basınında bir ekol olan ve 70 yılı aşkın gazetecilik hayatının 67 yılını aralıksız Milliyet'te geçirerek benzersiz bir istikrar çizgisi sergileyen Sami Kohen'in yaşamını yitirmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, “Çok uzun yıllardır aralıksız gazetecilik ve yazarlık yapan Sami Kohen’i ne yazık ki kaybettik. Dış haberler alanında başarılı ve örnek çalışmalarıyla tanıdığımız Sami Kohen’in ailesine, sevenlerine ve Milliyet Gazetesi çalışanlarına baş sağlığı ve sabır diliyor, acılarını paylaşıyoruz.” denildi.

Sami Kohen'in cenazesi 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13.30’da Neva Şalom Sinagogu’nda düzenlenecek törenin ardından Ulus Musevi Mezarlığı’nda (Akmerkez karşısı) toprağa verilecek.

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