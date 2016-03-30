Turizmde Türkiye kaybederken Yunanistan'ın kazancı artıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şubat ayında Türkiye'ye gelen turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 10,3 oranında düştüğünü açıklarken Yunanistan Turizm Konfederasyonu Başkanı Andreas Andreadis, bu yıl 25 milyon ziyaretçi beklediklerini, ziyaretçi sayısındaki artışın ekstra 897 milyon dolar gelir getireceğini söyledi.

BusinessHT'nin haberine göre, Yunanistan'ın turizmdeki bu avantajını dezavantaja dönüştürecek tek unsur olan mülteci sorununda, şimdilik tansiyon düşmüş gibi görünüyor. Balkan rotasının kapanması ve Türkiye-AB arasındaki anlaşma gibi gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliğine göre Şubat ayında günlük ortalama 2 bin civarında mülteci girişi yaşanırken, Mart ayında bu rakam 901'e düştü.

Öte yandan regülasyonlardaki başarısızlık, Yunanistan ekonomisinin turizm gelirlerinden tamamen yararlanmasının önünü kesiyor. Andreadis'in ifade ettiğine göre, Airbnb gibi servislerin Yunan ekonomisinde yarattığı vergi kaybı yaklaşık 200 milyon euro.