Turizmde kayıp iki ayda 168 milyon dolar

Rusya'yla yaşanan uçak krizi ve Türkiye'deki saldırılar nedeniyle iptal edilen turlar, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının yılın ilk 2 ayında yüzde 8,5 düşmesine neden oldu.

Şubat ayı turizm istatistiklerini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 gerileyerek 1,24 milyona gerilediğini açıkladı.

Tükiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2015'te Türkiye'ye gelen turistlerin kişi başına düşen harcaması ortalama 756 dolar seviyesindeydi.

Referans harcama tutarı olarak 2015 ortalaması alındığında Şubat ayında elde edilen turizm geliri 938 milyon dolar oluyor. Aynı tutar geçen yılın şubat ayında 1 milyar 45 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu yıl sadece Şubat ayında elde edilen turizm geliri Şubat 2015'e göre 107 milyon dolar daha azdı.

Yılın ilk iki ayında Türkiye'ye gelen turist sayısında yaşanan düşüş, gelirlere de yansıdı ve Ocak-Şubat döneminde elde edilen toplam turizm geliri 168 milyon dolar azaldı.



7 aydır devam eden düşüş



Şubat ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte Türkiye'ye gelen turist sayısında yaşanan düşüş üst üste 7 aya çıkmış oldu.

Ağustos 2015'ten bu yana Türkiye'ye gelen turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında gerileme kaydediyor.

2015 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı sadece 3 ay bir önceki yıldan daha yüksek seyretmiş, kalan dokuz ayda eski performansını geçememişti.

Ancak Şubat ayında yaşanan yüzde 10,32'lik düşüş son düşüş trendinin de ötesinde hızlıydı.

2015'te toplam turist sayısında yüzde 1,6'lık bir gerileme yaşanmışken, Ocak 2016'da bu oran yüzde 6'ya, Şubat'ta ise yüzde 10'un üzerine çıktı.



Yaz sezonu endişesi



Yılın ilk iki ayının turizm konusunda olumsuz sinyaller vermesi, yaz aylarında sıkıntının artabileceği endişesini doğuruyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Rusya'yla yaşanan diplomatik kriz ve art arda Ankara ve İstanbul'da gerçekleşen bombalı saldırılar sonucu yaz ayları için yapılan rezervasyonlarda yüzde 50'ye varan iptaller yaşandığını açıklamış ve "Önlem alınmadığı takdirde 500 bin kişi işsiz kalabilir" uyarısını yapmıştı.

TÜRSAB, yabancı turist açığının yerli turistlerle kapatılması amacıyla Pazartesi günü 'Haydi Çalışanlar Tatile' adlı bir proje hazırladığını duyurdu.

Proje kapsamında hem özel sektörde, hem de kamu kuruluşlarında çalışanlara yönelik indirim paketleri hazırlanacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayında yaptığı bir konuşmada Türk vatandaşlarına yurtdışında tatile gitmektense, Türkiye içinde tatil yapmaları çağrısında bulunmuştu.