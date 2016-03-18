Fransız turist bu yıl Türkiye’ye mesafeli



Fransa’nın başkenti Paris’te 2015’te radikal dinciler tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerinin yarattığı psikolojik etki ve Tunus, Mısır ve Türkiye gibi ülkelerde özellikle son aylarda meydana gelen terör saldırıları Fransızların 2016 tatil planlarını derinden etkilemeye başladı. Paris’te devam eden Dünya Turizm Salonu kapsamında yayımlanan veriler, bu yıl Fransa’dan Kuzey Afrika ve Türkiye gibi ülkelere gidecek turist sayısında önceki yıllara oranla sert düşüş kaydedileceğini gösteriyor.

'Rezervasyonlarda düşüş yüzde 73'ü bulacak'

Dünya Turizm Salonu direktörü Marianne Chandernagor, “Tunus, Fas, Mısır ve Türkiye rezervasyon almakta zorlanıyorlar ve eskiye oranla bu ülkelere daha az talep var” diyor. Veriler, mevcut durumun devam etmesi halinde Fransa’dan Türkiye’de tatil için yapılan rezervasyonlarda bu yıl yüzde 73 düşüş yaşanacağını gösteriyor. Aynı oran Fas için yüzde 47, Tunus için ise yüzde 80 olarak belirtiliyor.

Fransa; Türkiye'ye en fazla turist gönderen 9’uncu ülke konumunda. 2015 yılında yaklaşık 1 milyon Fransız turist Türkiye’yi ziyaret etmişti. Buna karşılık, Fransa Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü verilerine göre Fransa’dan 2015 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 18,3 azaldı.

Güney Avrupa ülkelerine yaradı

İstatistikler, Kuzey Afrika ve Türkiye gibi Fransız turistlerin yoğun ziyaret ettiği ülkelerde yaşanan sorunların turizm alanında Avrupa’nın güneyindeki ülkelere yaradığını gösteriyor. İspanya ve İtalya gibi geleneksel ve dev turizm altyapısına sahip ülkelere ek olarak bu yıl özellikle Portekiz, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs için yapılan rezervasyonlarda önemli artış kaydedildiği bildiriliyor. Fransız Tur Operatörleri Sendikası, rezervasyonlarda Bulgaristan için yüzde 106, Portekiz için yüzde 60, İspanya için ise yüzde 38 oranında artış gözlemlendiğini belirtiyor. Fransa’dan Tayland, Dominik Cumhuriyeti ve Küba’ya yapılan rezervasyonlarda da bir yıl öncesine kıyasla artış var.

Türkiye 2015 yılını, Fransa, ABD, İspanya, Çin ve İtalya’nın ardından “dünyada en fazla turist ağırlayan 6’ncı ülke” olarak tamamlamıştı. Türkiye’yi geçen yıl, 36 milyonun üstünde yabancı, 5 milyona yakını da yurtdışında ikâmet eden Türk vatandaşları olmak üzere toplam 41 milyon 600 bin turist ziyaret etmişti. Avrupalı turistler toplam turistlerin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyor. Yaklaşık 5 milyon olarak belirtilen Ortadoğulu turist oranı ise toplamın yaklaşık yüzde 15’ine eşit.

Türkiye'de turizmin durumu

Türkiye'yi 2015'te ziyaret eden turistlerin yüzde 15,4’ünü (5,6 milyon) oluşturan Almanları, yüzde 10 ile Ruslar, yüzde 6,9'la da İngilizler izledi. Ancak Rusya’daki ekonomik kriz nedeniyle geçen yıl Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısında bir yıl öncesine oranla yüzde 18,5 oranında azalma oldu. Rusya'daki ekonomik krize ek olarak Ankara ile Moskova arasında yaşayan siyasi gerginlik nedeniyle bu yıl da Rus sayısında düşüş bekleniyor. Buna karşılık Türkiye’yi ziyaret eden Alman turist sayısı geçen yıl yüzde 6,3 oranında arttı.

Türkiye, turist sayısı bakımından dünya 6’ncısı olsa da turizm gelirleri bakımından dünyada ilk 10’da yer almıyor. Türkiye’nin 2015 yılında turizm geliri brüt 31 milyar 400 bin ABD doları olarak kaydedilmişti.

Kayhan Karaca / Strasbourg