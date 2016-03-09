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Ekonomi

İstanbul'a gelen turist sayısı son 5 yılda ilk kez azaldı

Şubat ayında İstanbul'a gelen yabancı sayısı geçen yıla göre yüzde 7.9 azalarak 674 bin oldu

09 Mart 2016 13:39

Turizm sektörü artan terör olayları ve Rusya ile uçak krizi sonrası gerilen ilişkiler nedeniyle sıkıntı çekmeye devam ediyor. Şubat'ta İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı geçen yıla göre yüzde 7.9 azalarak  674 bin oldu. Böylece yabancı ziyaretçi sayısı son 5 yılda ilk defa bir önceki yıla göre geriledi.  

İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan verilere göre,  yılın ilk iki ayında İstanbul'a gelen yabancı sayısında da geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 4 azalma olduğu görülüyor. 

Böylelikle Ocak ve Şubat aylarında gelen ziyaretçi sayısı son 5 yılda ilk defa bir önceki yıla göre gerilemiş oldu.

2015 yılının Şubat ayında 732 bin olan gelen yabancı sayısı bu yılın aynı ayında 674 bine geriledi. Ocak-Şubat döneminde ise 1 milyon 424 binden 1 milyon 367 bine indi.

İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verileri Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Zeytinburnu ve Karaköy limanlarından alınan bilgilerle derlendi. 

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