İşte 9 maddelik 2016 Turizm Eylem Planı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, artan terör olayları ve Rusya ile uçak krizi sonrası gerilen ilişkiler nedeniyle sıkıntıya düşen turizm sektörüne ilişkin 9 maddelik eylem planı açıkladı. Yurt dışından turist getiren A Grubu seyahat acentalarına uçuş başı 6 bin dolar uçuş desteği verileceğini açıklayan Davutoğlu, en az 400 bin turist getiren acentaya 100 milyon kredi desteği sağlanacağını belirtti.

İşte Başbakan Davuotoğlu'nun Çankaya Köşkü'nde açıkladığı 9 maddelik 2016 Turizm Eylem Planı:

"Bugüne kadar dahili ve harici krizleri millet iradesiyle aştık. Biz krize rağmen 6,5 milyon kişi istihdam ettik. Büyümeye, kalkınmaya devam ediyoruz. Özgüvenini kaybeden ülkeler reform yapamaz, atılım gerçekleştiremez. Biz devrim çapında işler başardıysak bu tamamen millet iradesine yaslanmamızın bir eseridir. Bizim demokrasi anlayışımız halkın hissiyatına, düşünce ve duygusuna hürmet etmek, refakat etmektir. Biz birlikte Türkiye'yiz, birlikte güçlüyüz dedik.

Özgüven sadece kendisine güvenmek değil, başkalarının güvenini de kazanmaktır. Başkalarının fikirlerini de dikkate almaktır.Etrafımızın yangın yerine döndüğü bugünlerde bir yandan büyük bir fedakârlıkla milletimizin güvenliğini koruyoruz. 1 Kasım seçimlerinden sonra hazırladığımız eylem planlarını tek tek gerçekleştirdik. Bugün de turizm eylem planımızı açıklayacağız.

Türkiye'nin bütün şehirleri medeniyet tarihinin birer sayfasıdır. Dünyanın 17'nci en büyük ekonomisiyiz. Kimse etrafımızdaki ateş çemberi nedeniyle içe kapanacağımızı düşünmesin. Dünyaya daha çok açılacağız. Türkiye her halukarda güvenliğini ve istiklalini, vatandaşlarını koruyacaktır.

"Kimse içe kapanacağımızı düşünmesin"

Medeniyet birikiminin mirasçıları olan gücümüze güç katıyoruz. Türkiye'nin bütün şehirleri medeniyet tarihinin birer sayfasıdır. Dünyanın 17'nci en büyük ekonomisiyiz. Gözümüz hem Avrupa'ya, hem Asya'ya hem Afrika'ya dönüktür. Kimse etrafımızdaki ateş çemberi nedeniyle içe kapanacağımızı düşünmesin. Dünyaya daha çok açılacağız. Türkiye her halukarda güvenliğini ve istiklalini, vatandaşlarını koruyacaktır."

Türkiye algısını negatife çevirmeye çalışanlar tarih önünde hesap verecektir. Terörle mücadelemiz sürecek, içeride ve dışarıda olması fark etmez hak edene hak ettiği cevabı veririz. Rusya ile yaşanan gerilim ve çevre faktörleri nedeniyle eylem planı hazrırladık. Devletler arasında sorun yaşansa da turizmi bir yaptırım aracı olarak kullanmak doğru değildir."

Davutoğlu'nun açıkladığı turizm eylem planınına ilişkin düzenlemeler şöyle:

1-) Tüm ülkelerden turist getiren A Grubu seyahat acentasına uçuş başı destek vereceğiz. Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Nisan- 31 Mayıs arasında tüm ülkelerden turist getiren A Grubu seyahat acentasına uçuş başı 6 bin dolar destek vereceğiz. Destek verecek havalimanları Alanya Gazipaşa, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Bodrum, İzmir Adnan Menderes ve Kütahya için sadece 8 ülke için kullanmıştık. Zafer Havalimanı'nı da ekledik, tüm dünyadan gelecek olan turistlere uyguluyoruz.

2-) Türkiye'ye turist getiren A Grubu seyahat acentalarına kredi garanti fonu teminatı ile kredi kullanma imkanı getiriyoruz. Bu destekten yararlanan firmalar için turist getirecek ülke 13'ken 26'ya çıkardık. En az 400 bin turist getiren seyahat acentalarına 100 bin TL'ye kadar kredi kullanma hakkı çıkmıştır.

3-) İhtiyaç durumunda düzenleme ve denetleme kurulu tarafından kurul kararı alınması olacaktır. Kredilerin geri dönüşünde sorun olursa yeniden yapılandırılmaya gidilecektir.

4-) Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onaylı deniz turizmi tesislerini Ekonomi Bakanlığı'ndan destekliyoruz. Yat limanları, rıhtım iskeleler için yasal düzenlemeyi daha işler hale getiriyoruz. Konaklama tesisleri gibi yararlanacaklar.

5-) Konaklama ile deniz turizmi tesislerinden bir önceki yıl 750 bin dolar döviz getirenler ihracatçı sayılacaklar. 1 milyon dolar şartını 750 bin dolara indiriyoruz. Ayrıca deniz turizmi tesisleri de yararlanacak. Yurt dışı fuarlara katılım desteğinden istifade edecekler.

6-) Çevreye duyarlı tesislere su, atık su gibi bedeller için en düşük tarife uygulanacak.

7-) Bakanlık tahsisli konaklama tesislerinden alınan kira bedelleri 2016 yılı ödemeleri ertelenmesi 3 eşit taksit şekilde ödenmesi şeklinde yardımcı olunacaktır.

8-) Acil Eylem Planı Destek Paketi hızlıca hayata geçirilecektir. Bu destek paketi telafi edilecek tedbirler geçirecektir. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığımız yapısal tedbirler üzerine de çalışmaktadır.

9-) Sektörümüze 255 milyon liralık hibe desteği sağlıyoruz. 288 milyon TL'lik ödemelerini de erteliyoruz ve 3 yıla yayılmış bir şekilde düzenliyoruz.