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Bakanlık, '55 Rus turist geldi' iddiasını yalanladı

"Şubat ayı resmi verileri, henüz açıklanmamıştır. '55 Rus turist' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır"

01 Mart 2016 16:30

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rusya'dan Antalya'ya Ocak ayında sadece 55 turist geldiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, "Antalya'ya şubat ayında 55 Rus turistin geldiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan, "Antalya'ya şubat ayında 55 Rus turist geldi" başlıklı habere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi. Bakanlıkça dün açıklanan turizm istatistiklerinin ocak ayına ilişkin olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ocak 2016'da ülkemize Rusya Federasyonu'ndan 22 bin 106 kişi gelmiştir. Bunun 4 bin 818'i Antalya'ya gelmiştir. Şubat ayı resmi verileri, henüz açıklanmamıştır. '55 Rus turist' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

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