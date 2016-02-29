Şubat’ta Antalya’ya 55 Rus turist geldi

Ocak ayında Türkiye'ye gelen turistlerin sayısı yıllık yüzde 6,4 gerileme ile 1,17 milyon oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ocak ayı istatistiklerine göre, Rus uçağının Türkiye tarafından düşürülmesinin ardından Ocak ayında Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 56.7 düşüşle 22 bin 106'ya geriledi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 9,76 (114.208) ile birinci, Gürcistan yüzde 9,71 (113.582) ile ikinci, Bulgaristan yüzde 8,44 (98.800) ile üçüncü sırada yer aldı.

Rusya'ya yapılan ihracat yüzde 66 geriledi

Rusya krizi ihracatta da etkisini göstermeye başladı. Rusya en çok ihracat yapılan ilk 20 listesinden düştü. Ülkeye yapılan ihracat yüzde 66 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu`nun verilerine göre, Rusya`ya ihracat 2015 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.4 gerilemesine karşın 316 milyon dolar düzeyindeyken, bu yılın aynı ayında yüzde 66 düşüşle 107 milyon dolara geriledi. Böylece, Rusya`ya ihracat, 461 milyon dolar olan önceki yıla göre de yüzde 77 düşmüş oldu. Bu veriler ile, 2015 yılı ocak ayında en çok ihracat yapılan ülkeler listesinde 11. sırada yer alan Rusya, bu yılın aynı ayında 21. sıraya geriledi.