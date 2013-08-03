TÜPRAŞ'ın 6 aylık zararı 77 milyon lira oldu!

Koç Grubu'na ait, birçok ekonomi araştırmalarına göre Türkiye'nin en büyük şirketi olan ve geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığı müfettişlerinin polislerle birlikte yaptığı baskınla gündeme gelen TÜPRAŞ, yılın ilk altı ayında 77 milyon lira zarar açıkladı.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Geçen yıl ilk altı aylık dönemde 527 milyon lira düzeyinde olan vergi öncesi kâr, piyasalardaki negatif seyir doğrultusunda faaliyet karında yaşanan düşüş ve kurlardaki artışa bağlı olarak ortaya çıkan 335 milyon Liralık olumsuz net kur farkı sapmasının da etkisiyle bu yıl 77 milyon Lira vergi öncesi zarara dönüşmüştür" denildi.

DHA'da yer alan açıklamada, 2013 yılına varili 113 dolar seviyesinden başlayan brent referans ham petrol fiyatının ilk çeyrek dönem sonunda 107 dolar seviyesinden kapandığı, ikinci çeyrek dönemde ise gelişmiş ülkelerin parasal genişleme adımlarında değişim açıklamalarıyla yükselen dolar kurunun emtia fiyatlarını baskılaması ve ekonomik zayıflığın gelişmekte olan ülkelere de sirayet etmesiyle brent hampetrol fiyatı, haziran ayı sonunda 102 Dolar seviyesine gerilediği hatırlatıldı. Açıklama şöyle devam etti:

"Ağır-hafif hampetrol fiyat avantajının daha da daralması, geçen yıla göre küresel rafineri bakım duruşlarının daha az olmasıyla oluşan ilave üretim ve Güney Avrupa ekonomilerinde süren kırılganlığın Akdeniz piyasasındaki petrol ürünü talebini olumsuz etkilemesi, geçen yılın ilk yarısında varilde 5,73 Dolar olan Akdeniz Rafineri Marjı’nın yüzde 56 düşerek varilde 2,52 Dolar düzeyine gerilemesine neden olmuştur.

Yılın ikinci çeyreğinde düşen hampetrol ve ürün fiyatlarıyla oluşan stok zararı, devam eden İran yaptırımlarıyla pahalılaşan ağır hampetrollerin rafinerilerin üretim maliyetlerini arttırması ve ürün taleplerindeki düşüşler gibi ana nedenlerle, Tüpraş’ın net rafineri marjı Akdeniz piyasasındaki düşüşe paralel olarak 2013 yılı ikinci çeyrek dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalarak varilde 2,63 Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Rafinerilerin ilk 3 aylık dönemde tamamlanan yoğun bakım ve onarım duruşlarının da etkisi ile 196 Bin ton azalan hampetrol ve yarı mamül şarjı nedeniyle 2013 yılı ilk altı aylık dönemde toplam kapasite kullanımı yüzde 75,8’den yüzde 74,4 seviyesine gerilemiştir. Yılın ilk yarısında Tüpraş yurtiçi satışları yüzde 2 oranında (200 bin ton) azalırken, ihracattaki yüzde 14 (412 bin ton) düşüşün etkisiyle toplam satışlar yüzde 5 oranında (612 bin ton) azalmıştır."

Tüpraş’ın açıklamasında, ilk altı aylık dönemde azalan satış hacmi ve hampetrol fiyatındaki düşüşe paralel olarak, satış gelirlerinin 2012 yılının yüzde 9,1 aşağısında olduğu belirtilerek, "Geçen yıl ilk altı aylık dönemde 527 milyon Lira düzeyinde olan vergi öncesi kar, piyasalardaki negatif seyir doğrultusunda faaliyet karında yaşanan düşüş ve kurlardaki artışa bağlı olarak ortaya çıkan 335 milyon Liralık olumsuz net kur farkı sapmasının da etkisiyle bu yıl 77 milyon Lira vergi öncesi zarara dönüşmüştür" denildi.

Bununla birlikte Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip Fuel Oil Dönüşüm Projesi yatırımı için bu dönemde harcanan tutar üzerinden, gelecek dönemlerde kullanılmak üzere vergi gelir karşılığı olarak hesaplanan yaklaşık 320 milyon Lira tutarındaki indirimli kurumlar vergisi teşviki, Net Dönem Karını 268 milyon Liraya taşıdığı da belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere üretimiyle katma değer sağlayan Tüpraş, dalgalı ve risk unsurlarının arttığı bir ortamda yatırımlarına devam ederek 2013 yılı ilk 6 ayında Fuel Oil Dönüşüm Projesi dahil olmak üzere toplam 1 milyar 188 milyon Lira yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Kasım 2014’te üretime başlayacak ve ülkemize yılda yaklaşık 1 milyar Amerikan Doları tutarında katma değer sağlayarak, ülkemiz cari açığını aynı seviyede düşürecek olan 2,7 milyar Amerikan Doları tutarındaki Fuel Oil Dönüşüm projesinde bugüne kadar 1,83 Milyar Dolar harcanmıştır. 2013 ilk yarı sonu itibariyle projenin tamamlanmasında yüzde 77,4 gerçekleşme ile programın önünde gidilmektedir.

Hampetrol fiyatlarında düşüş ve dolar kurundaki keskin yükselişin bir arada gerçekleştiği 2013 yılı ilk 6 ayında Tüpraş her zamanki gibi yurt içi akaryakıt ihtiyacını azami derecede karşılayacak biçimde riskleri de dikkate alarak üretimini gerçekleştirmiştir. Ülkemiz akaryakıt ihtiyacını en emniyetli ve uluslararası en yüksek kalitede karşılayan şirketimiz, operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirme çalışmalarının yanısıra, Türkiye’yi enerji alanında küresel ölçekte ilk sıralara taşıyarak, ülkemizin cari açığını da düşürmeye katkı sağlayacak olan dev yatırımlarını sürdürmeye, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir."